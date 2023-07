A- A+

atração confirmada Rapper Wiu integra o line-up do Wehoo Festival 2023 Wiu é autor de canções como "Coração de Gelo" e "Felina"

Um dos principais nomes do rap e trap brasileiro, Wiu foi confirmado como uma das atrações do Wehoo Festival, evento marcado para o dia 16 de setembro, no Memorial Arcoverde.

Wiu é autor de canções como "Coração de Gelo" e "Felina", ambas estouradas nas paradas musicais. O rapper se caracteriza como “o último romântico do trap” por ter o sentimento como principal tema em suas músicas.

Além do cearense, mais de 25 atrações já foram anunciadas, como MC Cabelinho, Baco Exu do Blues e Pitty.

Com valores a partir de R$ 179 e área única, os ingressos já estão à venda na plataforma Ingresse.com. Mais informações estão disponíveis no perfil @wehoofestival ou no site www.wehoofestival.com.br.

