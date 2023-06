Rapper Young Thug lança novo álbum de dentro da prisão

A- A+

Os fãs de Young Thug acordaram sexta-feira com um novo álbum do rapper de Atlanta, que está envolvido em um julgamento de conspiração de gangues e está preso desde maio de 2022. O álbum de 15 faixas intitulado “Business is Business” inclui participações de Drake, Future, 21 Savage e Travis Scott, e é o primeiro LP de Young Thug desde o líder das paradas “Punk” de 2021.

Jeffery Williams (nome de Young Thug), de 31 anos, foi um dos 28 supostos membros de gangues de rua presos acusados de extorsão e vários crimes subjacentes que sustentam uma acusação abrangente de conspiração, incluindo assassinato, agressão, roubo de carro, tráfico de drogas e roubo.

A acusação abalou o mundo do rap em Atlanta, onde Young Thug é considerado uma das figuras mais impactantes da indústria e tem sido fundamental para forjar o som do rap contemporâneo. Os promotores dizem que a gravadora de Young Thug - Young Stoner Life, um selo da 300 Entertainment - é uma fachada para uma quadrilha criminosa e apresentou letras de músicas como prova da acusação, uma estratégia que levantou as sobrancelhas e atraiu repreensão.

O caso transcorreu em um ritmo glacial: a seleção do júri começou em janeiro e ainda está em andamento cerca de seis meses depois. Incidentes no tribunal, incluindo a prisão de um advogado de defesa e a apreensão do laptop de outro, causaram atrasos significativos, juntamente com brigas entre as autoridades policiais e os réus.

Um deputado do tribunal foi preso por ter um "relacionamento inadequado" com um réu. E vários jurados em potencial foram detidos por desacato: um deles recebeu um ensaio de 30 páginas sobre a importância do serviço do júri depois que ela viajou para a República Dominicana a negócios e faltou ao tribunal.

