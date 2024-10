A- A+

PEOA Raquel Brito é diagnosticada com doença no coração após internação Raquel agora espera liberação médica para retornar para casa, em Salvador

A ex-participante de A Fazenda Raquel Brito revelou na sexta-feira, 11, que foi diagnosticada com miocardite aguda após exames realizados em hospital em São Paulo. A peoa divulgou o diagnóstico pelo Instagram, onde tem atualizado os fãs sobre seu estado de saúde.

A miocardite aguda é uma inflamação no miocárdio, músculo no coração, e que pode gerar graves consequências.

A doença é causada por diferentes infecções e pode causar dores no peito e tontura. De acordo com o comunicado liberado nas redes sociais, Raquel recebeu alta do hospital na última quinta e seguirá com tratamento medicamentoso.

"A paciente Raquel Brito Santos de Oliveira foi internada no dia 8 de outubro para investigação do quadro de dor torácica", diz o comunicado assinado pelo coordenador médico d’A Fazenda, dr. Leandro Santini Echenique. Segundo o texto, que afirma também que a influenciadora apresentou "boa evolução clínica".

Raquel agora espera liberação médica para retornar para casa, em Salvador.

