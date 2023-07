A- A+

ARROCHA Raquel dos Teclados se apresenta no Recife pela primeira vez A cantora baiana comanda show no Clube Ferroviário de Afogados, neste domingo (30)

Raquel dos Teclados se apresenta no Recife pela primeira vez. A apresentação será neste domingo (30), a partir das 13h, no Clube Ferroviário de Afogados, e também terá shows das bandas Lapada, Luminar e Kitara.

A cantora baiana ficou conhecida durante o período da pandemia. Sua forma engraçada de dançar nas lives, especialmente ao som da música “Edinalva”, divertiu o público e acabou viralizando nas redes sociais.



Raquel participou, recentemente, da gravação do segundo DVD de João Gomes que foi gravado no sertão. Querida no meio dos artistas e no ritmo do arrocha, ela já fez participações com o cantor Zezo Potiguar e Xande Avião.

Serviço:

Show de Raquel do Teclados

Onde: Clube Ferroviário de Afogados (Rua Alfredo Maia, Afogados)

Quando: Neste domingo (30), às 13h

Ingressos: R$ 25, à venda no Sympla

