A- A+

vale tudo Raquel fica rica em "Vale tudo"? Saiba como mocinha vai dar a volta por cima Personagem de Taís Araújo tem trajetória marcada por desafios por conta da relação com a filha, Maria de Fátima (Bella Campos)

Interpretada por Taís Araujo no remake da novela "Vale Tudo", a íntegra e honesta Raquel Accioli tem uma trajetória é repleta de desafios, principalmente por conta da relação difícil com sua filha, Maria de Fátima (Bella Campos), cujo comportamento egoísta e traiçoeiro vira sua vida de cabeça para baixo.

Raquel fica rica em "Vale tudo"?

A transformação de Raquel começa quando ela descobre quem Maria de Fátima realmente é. Disposta a subir na vida a qualquer preço, a filha a engana, humilha e rompe os laços de confiança com a mãe.

Diante da decepção, Raquel decide recomeçar do zero no Rio de Janeiro para reconstruir sua vida por conta própria.

É então que Raquel investe o pouco que tem na compra de ingredientes para fazer sanduíches naturais e vendê-los na praia.

E não demora a fazer sucesso nas areias do Leme. A iniciativa de Raquel logo se transforma em um negócio sólido e em expansão.

Além de se mostrar uma vendedora habilidosa, ela conquista aliados importantes ao longo do caminho.

Com o apoio de Gilda (Leticia Vieira) e Daniela (Jéssica Marques), ela amplia sua operação e dá início a uma nova fase de sua vida.

Enquanto o empreendimento cresce, Raquel mantém seus princípios intactos, recusando-se a seguir o exemplo da filha, que continua apostando em golpes e estratégias questionáveis para alcançar seus objetivos. Raquel trilha um caminho oposto — e começa a colher os frutos disso.

No plano afetivo, Raquel encontra em Ivan (Renato Góes) um parceiro que representa tudo o que ela sempre valorizou: respeito, apoio e confiança.

O relacionamento dos dois é construído de forma sólida, marcando um contraste com as mentiras e manipulações vividas anteriormente com Maria de Fátima.

Ivan é peça fundamental na recuperação emocional de Raquel, incentivando-a a acreditar em si e seguir em frente.

A trajetória da personagem culmina em uma virada inspiradora: o pequeno negócio de sanduíches se transforma na rede de restaurantes Paladar.

Se o remake seguir a versão original da novela, Raquel alcançará o sucesso e a riqueza, tornando-se uma empresária de sucesso.

Veja também