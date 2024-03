Raquel Lyra e prefeito de Garanhuns iniciam conversas sobre Festival de Inverno de Garanhuns

A- A+

Anunciado pela Prefeitura de Garanhuns para ocorrer entre os dias 11 e 18 de julho deste ano, o Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) 2024 foi pauta nesta terça-feira (5), em encontro entre o prefeito do município do Agreste pernambucano, Sivaldo Albino (PSB), e a governadora do Estado Raquel Lyra (PSDB).

O encontro, realizado no Palácio do Campo das Princesas, teve como mote a apresentação de planejamento para a realização da 32ª edição do FIG.



Em nota enviada à imprensa, o Governo de Pernambuco afirmou que uma nova reunião entre equipes do Estado e da prefeitura deve ocorrer nas próximas semanas.

"Uma nova reunião entre as equipes do Governo do Estado e da Prefeitura de Garanhuns será realizada nas próximas semanas para detalhamento de ações planejadas para a edição deste ano"

Programação já anunciada pela Prefeitura de Garanhuns

Além de anunciar as datas da edição 2024 do FIG, e de forma independente do Estado, a Prefeitura de Garanhuns também trouxe à tona a programação com atrações já confirmadas para o evento.









Anavitória, Jota Quest, José Augusto, Ana Carolina e Pity foram alguns dos nomes anunciados pela gestão municipal, que também confirmou para iniciar em 11 de julho a edição deste ano, contrariando as datas também publicadas pelo Estado.



Comumente promovido pela gestão estadual, por meio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), o Governo de Pernambuco havia anunciado o primeiro dia do Festival para 18 de julho, com término no dia 28 do mesmo mês - fato ocorrido no penúltimo dia do FIG 2023 (29 de julho), nas redes sociais.

"Pode anotar na agenda e avisar aos amigos, que, mesmo antes do Festival de Inverno de Garanhuns 2023 chegar ao fim, o Governo de Pernambuco anuncia as datas do maior festival multicultural do Brasil do próximo ano. O #FIG2024 vai acontecer entre 18 e 28 de julho de 2024, aqui no friozinho de Garanhuns.", dizia o post

