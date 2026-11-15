Raquel Lyra e Victor Marques decretam luto oficial de três dias pela morte de Claudionor Germano
O artista pernambucano morreu neste domingo (15), aos 94 anos
A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e o prefeito do Recife, Victor Marques, decretaram luto oficial de três dias em homenagem ao cantor Claudionor Germano, que morreu neste domingo (15), aos 94 anos. As autoridades lamentaram a perda do artista, reconhecido como um dos maiores nomes do frevo e Patrimônio Vivo de Pernambuco.
Em nota publicada nas redes sociais, a governadora Raquel Lyra evidenciou a importância do artista para a cultura pernambucana.
“Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento de Claudionor Germano, Patrimônio Vivo de Pernambuco e um dos maiores nomes do nosso frevo. À sua família, em nome de seu filho Nonô, e aos seus inúmeros amigos e fãs, expresso minha profunda solidariedade neste momento de despedida. Em sua homenagem e em reconhecimento à sua importância para a nossa cultura, decreto luto oficial por três dias. Pernambuco jamais esquecerá Claudionor, a voz inesquecível de nossa música popular.”
O prefeito Victor Marques destacou a presença do artista nas 60 edições do Baile Municipal e a contribuição dele para a história do Carnaval recifense.
“Presente em todas as 60 edições do Baile Municipal, Claudionor deixa um legado que seguirá vivo nas ruas, nas orquestras e em cada Carnaval do Recife. Em reconhecimento à sua imensa contribuição à nossa cultura, decretaremos luto oficial de três dias na cidade. À família, aos amigos e admiradores, deixo meu abraço e minha solidariedade neste momento de tanta tristeza. Sua voz fará muita falta, mas jamais deixará de ecoar no coração dos pernambucanos. Obrigado por tanto, Claudionor!”