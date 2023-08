A- A+

promessa Raquel Lyra garante entrega do Cinema São Luiz para 2024 O equipamento cultural está fechado há mais de um ano para reformas no teto e no sistema de esgotamento

Conhecido como “o templo do cinema pernambucano”, o Cinema São Luiz, mais antiga sala de exibição do Recife, deverá reabrir suas portas ao público em 2024. Foi o que garantiu a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra.



Em fala à imprensa, após a cerimônia de abertura da 16ª Semana do Patrimônio Cultural, que aconteceu no Cais do Sertão, Bairro do Recife, Lyra afirmou que o Cinema São Luiz será devolvido ao povo em 2024, só não informou em que período do ano.

“A gente fez o que era emergencial, já agimos. O teto tava caindo – todo mundo sabe – quando a gente chegou ao governo. E agora estamos finalizando um projeto para poder iniciar as obras e, se deus quiser, muito em breve, poder devolvê-lo, no ano que vem, ao povo de Pernambuco”.

O Cinema São Luiz, que é gerido pelo Governo de Pernambuco, está fechado há mais de um ano. O equipamento, um dos poucos cinemas de rua ainda em atividade em todo o Brasil, passou por reparos no teto, assim como no sistema de esgotamento de águas pluviais. As reformas no São Luiz foram tema de audiência pública na Assembleia Legislativa e o cine ganhou um “abraço simbólico” da sociedade, pedindo a sua reabertura.



“O Cinema São Luiz faz parte da nossa história por décadas e todo mundo tem uma história boa pra contar a partir daquele cinema e resgatá-lo e devolvê-lo ao nosso povo não tem preço”, concluiu a governadora.



