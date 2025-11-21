Raquele Cardozo vira alvo de ataques após retomar venda de doces, e ex-BBBs prestam apoio
Nomes como Wanessa Camargo, Lucas Buda e Michel Nogueira, ex-participantes do BBB 24, se solidarizam com ex-colega de confinamento
Após anunciar um "novo recomeço" profissional — com a retomada da venda de doces, algo que ela fazia antes de ganhar fama na 24ª edição do BBB - Big Brother Brasil, em 2024 —, Raquele Cardozo se tornou alvo de uma onda de ataques nas redes sociais. Para defender a capixaba de 24 anos, ex-colegas de confinamento da empreendedora autônoma manifestaram apoio a ela publicamente.
"Você é fod*, que orgulho poder te chamar de amiga! Te amo e você já sabe que estou aqui na arquibancada da vida torcendo por você e comendo um bombom da sua marca", escreveu o também ex-BBB Michel Nogueira, que era o principal aliado de Raquele no BBB 24. "Você é incrível", elogiou o ex-BBB Marcus Vinícius. "Te amo", disse Lucas Pizane. Outro participante do BBB 24, Lucas Buda a enalteceu: "Você vai realizar todos os seus sonhos, minha amiga".
Entenda o que aconteceu
Na última quarta-feira (19), quando revelou que voltaria a viver da venda de doces artesanais em Vila Velha (ES), Raquele Cardozo virou alvo de colocações debochadas por parte de internautas. "Chata, insuportável e feia. Deu no que deu", escreveu uma usuária do Instagram. "Tentou a fama, viu que não deu certo e voltou atrás da vida simples", afirmou mais uma pessoa. "Não foi ela que brigou com o campão Davi Brito?", indagou outro internauta.
A capixaba —que, no último ano, ensaiou uma guinada na carreira ao tentar se inserir no mercado fonográfico — rebateu os comentários com um vídeo em que pede para as pessoas não a confundirem. Afinal, como ela sublinhou, o BBB 24 já passou. "Vou continuar cantando, aperfeiçoando mais a minha voz, fazendo publicidade... Só que agora eu sou empreendedora. E eu já era! Só voltei a fazer aquilo que eu fazia. Sou dona da minha própria marca."
Colega de Raquele no BBB 24, Wanessa Camargo exaltou o fato de a amiga ter se manifestado publicamente acerca do assunto. "Fala mesmo, amiga. Você é fod*", escreveu a cantora, igualmente por meio de comentário no Instagram.
Raquele continuou, ao rebater as críticas de internautas: "(O que eu fiz) é para quem tem coragem. Não é para qualquer um, não, tá? O problema é eu colocar o link para vender os meus doces no meu delivery ou é você ver gente como eu vencendo?", questionou ela, em vídeo direcionado aos seguidores. "Sou mulher preta, do interior, que nunca aceitei o lugar que tentaram me dar."