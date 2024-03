A- A+

BBB 24 Raquele compartilha carta aberta para Leidy Elin após a sister ser eliminada do BBB 24; confira A trancista foi a 14° eliminada do Big Brother Brasil 24 com 88,33% dos votos, na última terça-feira (26)

Na madrugada desta quarta-feira (27), após Leidy Elin ser a 14° eliminada do Big Brother Brasil 24 com 88,33% dos votos, ela recebeu uma carta aberta da amiga e ex-BBB Raquele. Apesar da trancista ter saído com a maior taxa de rejeição desta edição, a confeiteira procurou confortar a sister com uma mensagem que foi compartilhada no seu perfil do Instagram.

Na mensagem, Raquele elogia a personalidade de Leidy, aconselha a sister sobre o processo pós-programa e oferece apoio para a recém eliminada do BBB 24.

''Você é forte, corajosa e um mundo de oportunidades te encontra aqui fora'', disse Raquele em um trecho da publicação.

Vale destacar que Leidy Elin realizou um recorde histórico no programa ao passar 77 dias de reality sem receber nenhum voto e saindo ilesa em todas as formações de Paredão até o último domingo (24). [

Confira carta aberta de Raquele para Leidy Elin:

