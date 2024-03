Raquele dá lance mais alto e garante Poder Curinga no BBB 24

A- A+

Raquele conseguiu garantir o Poder Curinga no BBB 24 ao oferecer o lance mais alto de 4.510 estalecas, uma estratégia que promete mudar as dinâmicas do jogo, especialmente no que diz respeito ao 13º Paredão.



O poder em questão, nomeado como Poder da Verdade, concede a Raquele a habilidade única de vetar a imunização concedida pelo Anjo.

O apresentador Tadeu Schmidt revelou que nesta semana o programa apresentará duas votações distintas e a intervenção do Poder Curinga como elementos chave na formação do Paredão Triplo. Giovanna, que saiu vitoriosa na prova do Líder, possui o direito de veto em uma das dinâmicas.

A dinâmica Perde e Ganha, realizada na sexta-feira, 15, foi decisiva para Raquele adquirir o Poder Curinga, enquanto a Prova do Anjo no sábado, 16, garantirá ao anjo não só a autoimunidade mas também a possibilidade de imunizar outro participante. No entanto, essa imunidade pode ser anulada pelo poder de Raquele.

A formação do Paredão triplo no domingo, 17, seguirá um processo complexo: além da imunidade do Anjo e da possível intervenção do Poder Curinga, o líder indicará um participante diretamente ao Paredão.



Será realizada uma votação aberta para determinar outro nomeado, enquanto o confessionário revelará o mais votado para completar o trio. Por fim, a prova Bate e Volta oferecerá a um dos indicados a chance de escapar do paredão, garantindo mais uma camada de expectativa e estratégia ao reality.

