Raquele diz que votará em Rodriguinho: "Fica falando do corpo da Yasmin"

O Paredão do BBB 24 desta sexta-feira (19) segue movimentando os participantes do confinamento. A técnica em mecânica e estudante de engenharia capixaba Raquele já definiu seu alvo: o pagodeiro Rodriguinho.



"Hoje eu vou votar no Rodriguinho, eu entendi o jogo dele. Fica falando do corpo da Yasmin [...] e infelizmente ela não sacou isso. Não tenho medo dele ser camarote ou não, se eu for pro paredão eu puxo ele", antecipou.



Paredão

Na nova formação do Paredão, os dois vencedores da prova do anjo imunizam mais uma pessoa em consenso. Depois, o líder Matteus indica uma pessoa e os participantes da casa escolhem dois nomes no confessionário. Os dois mais votados pela casa, completaram a lista do paredão. No programa do domingo (21), após o Fantástico, acontecerá a eliminação.

