BBB 24 Raquele é eliminada no Paredão desta terça-feira (19), com 87,14 % dos votos O nome da sister Raquele Cardozo figurou como eliminada em todas as enquetes na web

Como já era esperado, a sister Raquele Cardozo foi a eliminada do Paredão desta terça (19), do BBB 24. A doceira capixaba recebeu 87,14 % dos votos para deixar o programa. Ela disputou a preferência do público com Alane Dias (10,94 %) e Beatriz Reis (1,92 %).



A saída de Raquele já era dada como certa desde que foi formado o Paredão, no último domingo (17). O nome da sister figurou como eliminada em todas as enquetes na web, que apontavam alto índice de rejeição. Algumas indicavam a saída de Raquele com mais de 90% dos votos.

