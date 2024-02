A- A+

BBB 24 Raquele e Fernanda têm laço forte com os doces fora da casa; entenda Tema da festa tem a ver com a profissão da jovem capixaba, que também é estudande de engenharia mecânica

No Big Brother Brasil, a festa da líder Raquele acabou por volta das 6h30 desta quinta-feira (22). O tema era doces, uma alusão à profissão da sister. Aqui fora, Raquele toca a profissão de doceira enquanto faz faculdade de engenharia mecânica.

Em seu perfil profissional no Instagram, o @docesdaraqueli, ela compartilha alguns dos produtos que vende, como brigadeiros, tortas e bolos. Raquele toca o negócio com o marido, Carlos Eduardo, que aparece em alguns dos registros. O primeiro post do perfil foi feito em fevereiro de 2020.

É normal que participantes do BBB escolham um emoji que os representem. O símbolo da jovem de Aracruz, no Espírito Santo, é uma rosquinha. Inclusive, ela apelidou os seus seguidores de "docinhos".

Fernanda é outra sister comprometida com a doçura. Além de modelo, a moradora de Niterói é confeiteira e chegou a fazer um bolo junto com Raquele dentro da casa do BBB. Na festa desta quinta-feira, ela chegou a decorar um doce e o talento da sister foi motivo de comentários nas redes sociais:

Fernanda é uma confeiteira de mão cheia. A facilidade dela em decorar um bolo.



Praticamente a Maria da ( ) Paz

(X) Destempero. #BBB24 pic.twitter.com/Ro1Ax3wSqQ — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 22, 2024

Assim como Raquele, Fernanda Bande também mantém um perfil dedicado ao seu ofício de confeiteira nas redes. A página @bemquevaibemquevem tem mais de 30 mil seguidores. Lá, ela mostra alguns de seus bolos feitos por encomenda com os mais variados temas. Além dos pedidos, Fernanda também oferecia aulas presenciais e consultorias particulares aos seus clientes.

