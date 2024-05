A- A+

BBB 24 Raquele é ovacionada em participação no primeiro show de Wanessa após BBB 24 Doceira soltou a voz no palco da cantora em São Paulo e recebeu muitos gritos da plateia

A volta de Wanessa Camargo aos palcos após o BBB 24 foi marcada por um dueto da anfitriã da noite com Raquele, que se tornou parte da vida da cantora por conta do reality da TV Globo.

No show, realizado nessa sexta-feira (10), em São Paulo, a mineira de 23 anos interpretou a música "Tanta Saudade" ("Heaven Came Down") ao lado da dona da canção.

Raquele foi ovacionada pelo público após finalizar a apresentação e cair no choro, emocionada. Cena testemunhada por nomes como Giovanna, Michel, Pizane, Lucas Buda, Pitel, Fernanda e mais ex-BBBs que prestigiaram o evento.

A ideia de a dupla cantar a música junta partiu da mãe de Raquele, que é fã de Wanessa, e foi lembrada pela filha em conversa no confinamento global.

Wanessa disse à plateia que elas estavam na piscina do BBB com Buda, Marcus e outros amigos, quando Raquele questionou se a música com o verso "Meu Mundo Caiu" era de Wanessa e disse que a mãe de 38 anos é fã da artista.





"A mãe dela ensinou a música para ela e isso me deixou muito feliz", afirmou Wanessa, que incentivou a amiga a seguir carreira musical após a experiência.

