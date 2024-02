Raquele espalha informação sobre estratégia de jogo de Rodriguinho: "Está jogando sozinho"

A- A+

Após conversar com Rodriguinho na academia, Raquele levou informações sobre a estratégia de jogo do pagodeiro para o Quarto Magia. A doceira contou para Isabelle e Michel que o pagodeiro afirmou estar jogando sozinho a partir de agora.

“Eu entrei lá para movimentar os bonecos e, quando ele estava lá, eu meio que travei”, disse Raquele, informando que o cantor já estava no local antes da sua chegada. “Ele: ‘Se você quiser que eu saia’. Aí eu: ‘Não, pode ficar aí’”, contou.

Em seguida, a sister afirmou que descobriu que Rodriguinho está jogando sozinho. “Ele estava junto com as meninas. Agora ele está sozinho”, disse.



Michel questionou se a informação foi dita pelo pagodeiro para Raquele. A doceira confirmou que sim. “Falou e foi por conta do Sincerão. Lembra aquele dia?”, perguntou.

“Foi aquela confusão toda”, lembrou Michel. O professor questionou se as meninas sabem que Rodriguinho está jogando sozinho, mas Raquele respondeu que não sabe.

“Lembra aquele dia que eu estava aqui e Bia chegou conversando com você? Falando que um amigo da Fernanda tinha conversado com a Fernanda e meio que instruído de como ela ia falar no Sincerão. E ela foi lá e fez completamente diferente. Não foi isso que a Bia falou? Que mandou ela pedir desculpas e falar dos filhos. Chegou lá ela pediu desculpas, falou dos filhos, mas falou de uma forma mais soberba”, relembrou Raquele.

Mais tarde, Michel e Raquele resolveram levar a conversa até Pitel e Fernanda. Quando a assistente social entrou na academia, o professor disparou: "Deixa eu te adiantar, a Raquele escutou um negócio, que o Rodriguinho está jogando sozinho, velho".

Após Fernanda chegar para a conversa, a doceira percebeu que Rodriguinho estava subindo para o local. O pagodeiro entrou para pedir algo emprestado para Pitel, que saiu com ele para buscar.

Aproveitando a saída do pagodeiro, Fernanda questionou qual era o assunto da conversa. “Chegou na Raquele que ele estava jogando sozinho, aí o Bin fala a mesma coisa de jogando sozinho, eu peguei e falei, pô, velho, se for isso eu não me sinto seguro de estar com eles”, ponderou Michel. A confeiteira disse que também não se sente segura com Bin Laden.



Veja também

