BBB 24 Raquele terá Festa do Líder nesta quarta-feira (21); veja o horário O tema será "o mundo dos doces"

O reinado de Raquele está perto do final. Nesta quarta-feira (21), um dia após a eliminação de Deniziane, acontece a Festa do Líder no BBB 24. A temática será o "mundo dos doces".

Raquele terá a profissão de doceira representada na festa. A decoração será em tonalidade pastel, segundo o Gshow.

Que horas começa a Festa do Líder?

A Festa do Líder tem início a partir das 22h25 (horário de Brasília) durante o programa ao vivo.

A outra festa desta semana acontecerá no próximo sábado (24) e vai contar com as atrações de Joelma e Xande de Pilares.



