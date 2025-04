A- A+

FAMOSOS Rara aparição: quem é Debbie Rowe, mãe dos filhos de Michael Jackson, que surgiu irreconhecível Enfermeira de 66 anos conheceu astro do pop em clínica dermatológica

Debbie Rowe, mãe dos filhos de Michael Jackson, surgiu irreconhecível em uma rara aparição pública nesta quarta-feira (16). A enfermeira de 66 anos foi flagrada enquanto passeava em Palmdale, na Califórnia.

Quem é Debbie Rowe?

Deborah Jeanne Rowe nasceu em Spokane, Washington. Ela conheceu Michael Jackson quando trabalhava como assistente em uma clínica dermatológica em Los Angeles, onde conheceu o astro do pop tratava seu vitiligo.

Quando Michael se divorciou de Lisa Marie Presley, em 1996, Rowe teria se oferecido para ter filhos com o cantor. Eles se casaram em novembro daquele ano, em Sidney, na Austrália.



Em fevereiro do ano seguinte, ela deu a luz a Michael Joseph Jackson Jr. (Prince). Em abril de 1998, nasceu Paris Jackson. Conforme ela mesmo disse posteriormente, as crianças nasceram por métodos de inseminação artificial.

Michael e Rowe se divorciaram em outubro de 1999. O ex-casal chegou a um acordo sobre a custódia das crianças, que ficariam com ele.



A enfermeira chegou a renunciar formalmente aos direitos parentais sobre os filhos em 2001, e tentou reverter a decisão em 2004. No ano seguinte, a justiça lhe concedeu o direito de visitar as crianças a cada 45 dias.

Em 2016, Debbie Rowe foi diagnosticada com câncer de mama. Atualmente, ela vive em Palmdale, Califórnia, onde administra um rancho de cavalos.

