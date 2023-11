A- A+

MUSICA Raridades: desenhos psicodélicos criados por Jimi Hendrix estão à venda Obras do guitarrista foram criadas nos anos 1960, no auge de sua carreira

Uma raridade tem agitado os fãs de Jimmi Hendrix: uma coleção de desenhos psicodélicos que o guitarrista criou no final dos anos 1960, no auge de sua carreira. E deixado muita gente com inveja de quem pode desembolsar US$ 195 mil para levar a preciosidade para casa. É o valor de um lote com dez desenhos, produzidos com canetas coloridas pelo astro da música, que morreu aos 27 anos, em setembro de 1970.

Os itens estão à venda no site Moments in Time, que comercializa objetos ligados a celebridades que são guardados por colecionadores, como cartas e fotos autografadas. Ao que tudo indica, as obras faziam parte do acervo de Bob & Kathy Levine, que trabalharam com Jimi na época.

Em 2022, nos 80 anos de nascimento de Hendrix, foi lançada no Brasil a biografia escrita pelo americano Charles R. Cross, um dos maiores especialistas na vida e obra do artista. Na época, em entrevista ao GLOBO, ele falou sobre o fascínio que o gênio exerce até hoje.

— Hendrix ainda é esse outsider, o cara que trouxe magia para o rock. De uma hora para outra, ele fez com que essa música ficasse multicolorida e mais aberta a outros gêneros. É um mágico que combinou vários elementos em um som único — analisa. — As pessoas, é claro, pensam nele primeiro como o maior guitarrista que já existiu, mas acho que a sua musicalidade é mais importante que toda a pirotecnia. No entanto, esse seu senso de espetáculo é impressionante. Jimi Hendrix ainda é o cara que mais coisas fez com a guitarra, mesmo 53 anos depois da sua morte.

Veja também

AGRESSÃO Ana Hickmann agradece carinho e apoio após agressão do marido: "Ainda não estou pronta para falar"