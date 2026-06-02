Alinne Moraes interpreta Jânia, em "Guerreiros do Sol", uma mulher forte em meio ao Cangaço

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Alinne Moraes mergulhou em uma fase transformadora da carreira com “Guerreiros do Sol”. Na produção ela interpreta Jânia, uma mulher atravessada pelas mudanças sociais e emocionais do sertão nas décadas de 1920 e 1930.



Divisor de águas

A atriz define o trabalho como um divisor de águas em sua trajetória artística e destaca o impacto pessoal que a personagem provocou ao longo das gravações.



“Foi a primeira novela que me puxou muito num lugar diferente como atriz. Eu cresci muito não só como atriz, mas como mulher”, valoriza Alinne Moraes.



Grande parte das cenas de Alinne foi gravada nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, mas a atriz afirma que encontrou no texto e na convivência com o elenco o caminho para compreender a dimensão da narrativa e das personagens femininas retratadas na trama.



Embora sua personagem não seja baseada em alguma figura real, ela acredita que a obra representa o processo de libertação vivido por muitas mulheres da época.



“Não é uma história verídica, mas representa todas as mulheres daquele tempo que estavam se libertando daquelas amarras”, aponta.



Despertar feminino

Na novela, sua personagem vive uma intensa relação homoafetiva em meio a um cenário marcado pelo machismo e pela violência estrutural contra as mulheres. Alinne destaca que a trajetória da personagem acompanha justamente esse despertar feminino, passando da submissão para uma postura de enfrentamento e autonomia diante da própria vida.



“Durante essa guerra, ela vê que precisa se posicionar. Quando encara isso, abraça realmente essa mulher guerreira e revolucionária”, explica.



Outro ponto marcante da experiência para Alinne foi a parceria construída com Alice Carvalho, sua companheira de cena na produção. A atriz não economiza elogios ao falar da troca artística e pessoal entre as duas e define o encontro como um dos grandes presentes do projeto.



“A Alice foi uma paixão à primeira vista. Nossa troca foi uma das melhores. ‘Guerreiros do Sol’ foi um presente e ela também”, finaliza a atriz, que estará no elenco de “Por Você”, próxima novela das sete.



SERVIÇO

“Guerreiros do Sol” – De segunda a sexta, às 22h30, na Globo.

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