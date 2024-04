A- A+

obra Rascunho de Michelangelo é vendido por US$ 200 mil em leilão em Nova York Pedaço de papel foi encontrado na parte de trás de uma moldura e foi inicialmente avaliado em US$ 6 mil

Um quadrado rabiscado pelo gênio renascentista Michelangelo em um pedaço amarelado de papel foi vendido pela casa de leilões Christie's por US$ 201.600. Encontrado preso na parte de trás de uma moldura, o pequeno desenho acompanhado de uma carta do último descendente direto de Michelangelo tinha lances inicialmente avaliados entre US$ 6 mil e US$ 8 mil.

A Christie's em Nova York disse que a peça foi arrematada por "33,6 vezes o seu valor mínimo estimado", sem divulgar detalhes sobre o comprador.

O rascunho retrata um bloco de mármore, com a palavra "simile", ou "similar" em português. Acredita-se que tenha sido desenhado enquanto Michelangelo trabalhava no famoso teto da Capela Sistina, disse um especialista da Christie's à AFP em janeiro.

O desenho é acompanhado de uma carta escrita por Cosimo Buonarroti em 1836, na qual ele oferece a peça de seu "ilustre antepassado Michelangelo" a Sir John Bowring, futuro governador de Hong Kong, cuja assinatura aparece na parte inferior da folha.

Especialistas da Christie's encontraram a carta e o diagrama presos a parte de trás de um desenho diferente que estava em uma coleção privada por décadas, disse a casa de leilões em um comunicado à imprensa.

Embora não assinado por Michelangelo, a Christie's disse que a pesquisa confirmou que o artista italiano foi responsável pelo pequeno desenho.

Menos de 10 obras de Michelangelo são consideradas de propriedade privada, segundo a Christie's, com a maioria alojada na Casa Buonarroti, um museu em Florença, Itália.

Veja também

