"Habla Mesmo" abre espaço para a juventude ser ouvida

A estreia de “Habla Mesmo” no Gloob parte de uma premissa simples, mas pouco explorada na televisão: ouvir adolescentes e jovens sem tentar traduzi-los para o olhar adulto.



Gerações Z e Alpha

Exibido em episódios curtos, com cerca de 20 minutos cada um, o programa assume, desde o início, um ritmo compatível com a atenção fragmentada das Gerações Z e Alpha, sem confundir agilidade com superficialidade.



A proposta é clara: conversar, refletir e rir, mas sem transformar temas sensíveis em sermão.



No comando, Nathi Costa, Emilly Nayara e Nina Prado demonstram segurança e escuta ativa, algo que nem sempre se vê nesses formatos voltados ao público jovem e nem entre jovens dessa faixa etária – as duas primeiras, por exemplo, têm 17 anos.



As três conduzem os episódios com naturalidade, alternando leveza e seriedade conforme o convidado da vez. A direção ajuda a sustentar esse equilíbrio, evitando tanto a infantilização quanto a tentativa de emular a estética frenética das redes sociais.



O mérito do “Habla Mesmo” está justamente na variedade de caminhos que a conversa pode tomar.



De tudo um pouco

Em um mesmo espaço, é possível discutir desde o look que não pode faltar no armário, alguns hábitos cotidianos e até questões estruturais, como identidade, saúde mental e protagonismo social.



Episódios com convidados como Rene Silva revelam que, quando o tema exige densidade, o formato responde à altura, permitindo relatos de trajetória, responsabilidade coletiva e construção de voz própria. Tudo sem quebrar o clima típico de proximidade.



Quadros fixos, como “Habla com a Gente”, apresentado por Nicole Orsini, funcionam como respiro entre os blocos de conversa, ampliando o diálogo para além do estúdio.



O cenário colorido e lúdico reforça a identidade jovem da atração, mas sem reduzir o conteúdo a algo raso ou descartável.



Pode-se dizer que “Habla Mesmo” já é um acerto do Gloob, canal que parece reconhecer que falar com jovens não significa falar por eles, mas criar um espaço em que jovens conduzem a conversa e articulam suas próprias experiências.



O programa não pretende aprofundar todos os temas, mas abre portas, legitima sentimentos e oferece escuta. E está disponível também no Globoplay, inclusive para os não assinantes – mais um acerto, porque pode atrair um público que não faz parte do cotidiano do canal e do streaming.



No geral, “Habla Mesmo” cumpre bem a função de criar um espaço onde a juventude pode, simplesmente, falar e ser ouvida.



SERVIÇO

“Habla Mesmo” – Gloob – Segundas e quartas-feiras, às 19h.

