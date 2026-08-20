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astrologia Horóscopo da Sexta: confira o que os astros reservam para você nesta sexta-feira (20/08) A astróloga Marcela Marques comenta a 'vibe' de cada signo no começo do final de semana

ÁRIES 20/03 A 19/04

Hoje você vai precisar saber lidar com seus problemas e preocupações de modo a não descarregá-los em outras pessoas, o que pode desequilibrar vínculos que são significativos para a sua vida. Em vez de fechar a cara e se isolar, experimente falar e pedir apoio: isso não o torna fraco. Apaixonado? Então declare-se!

TOURO 19/04 A 20/05

Não dê ouvidos às inseguranças quanto à sua aparência e vida amorosa: está nas suas próprias mãos o poder de se valorizar e ser feliz. Cultive o autoamor e seja você mesmo o seu principal fã! Alguns assuntos práticos estão favorecidos em sua resolução hoje: investimentos, questões imobiliárias e tratamentos de saúde.

GÊMEOS 20/05 A 21/06

O astral está incentivando o nativo de Gêmeos a se engajar de forma mais comprometida em uma relação. Uma bela conversa com alguém pode evoluir, e você ficará tão encantado que pensará com carinho nessa possibilidade: será que não vale a pena tentar? Você tem levado a sério demais algumas coisas: relaxe um pouco!

CÂNCER 21/06 A 22/07

Se você quer proporcionar uma vida melhor para a sua família, principalmente em termos materiais, chegou a hora de reconhecer que é preciso assumir um nível mais alto de responsabilidade na vida profissional; com isso, virão as recompensas financeiras. Reconsidere propostas recusadas em algum momento do passado.

LEÃO 22/07 A 22/08

Sextou muito bem para você, que receberá um intenso fluxo de paixão pela vida e magnetismo pessoal. Nada de desperdiçar tudo isso: prepare uma boa programação para o dia, e de preferência junto àquela pessoa que faz o seu coração acelerar. Mas atenção: palavras e promessas sem uma demonstração prática não valem muito.

VIRGEM 22/08 A 22/09

Suas contas estão começando a se equilibrar, mas nesta sexta-feira não vai ter como escapar de uma dívida ou obrigação financeira: o melhor é quitá-la logo, para se livrar desse peso. Aproveite o dinheiro que sobrar para investir em uma melhoria estética ou estrutural na sua casa. Aceite ajuda de quem vier oferecer!

LIBRA 22/09 A 23/10

Vênus em seu signo é desafiado por Saturno, apontando a necessidade de que ajustes de sintonia sejam feitos em sua relação afetiva. Lembre-se que a entrega de amor e cuidado tem que ser recíproca: não assuma todo o fardo. Distribua sua energia de conexão de forma igualitária: amigos, família e comunidade se incluem.

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Saturno, o astro que fala de responsabilidades e cobranças, age como protagonista hoje para você, mobilizando tanto energias positivas quanto desafiadoras. A ideia desta sexta-feira é manter sua reputação impecável e ser discreto sobre a sua vida íntima; aja de acordo com esse objetivo. Finanças em bom momento.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Nesta sexta, o sagitariano encontrará alegria junto aos amigos: o dia está perfeito para marcar algo com um grupo maior, recebendo afeto sem julgamentos nem tensões. A parte amorosa anda pesada, talvez porque você mesmo não está se permitindo receber o afeto que merece. Valorize-se: tem gente muito legal por aí.

CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

Você está em um momento muito positivo da sua carreira, sendo admirado pelas suas competências e comprometimento; então, por que o excesso de cobrança sobre si mesmo? Não se sinta pressionado a provar nada para ninguém! Se possível, evite ambientes tumultuados nesta sexta; a tranquilidade o fará render mais.

AQUÁRIO 19/01 A 18/02

Hoje você terá um dia marcado por algumas das experiências que mais o enchem de satisfação: estar com pessoas, ter conversas incríveis e ser capaz de expressar suas ideias, influenciando positivamente o seu entorno. Sustente suas palavras, seja responsável com o que diz e não faça promessas que não pode cumprir.

PEIXES 18/02 A 20/03

Se você tem feito o dever de casa em relação à sua vida financeira, tratando-a com maturidade e equilíbrio nos últimos tempos, hoje poderá se dar ao luxo de tentar um investimento que seja sólido e não muito arriscado: os resultados serão bons. Setor profissional em momento empolgante: marque uma viagem a trabalho.

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