Sophie Charlotte fala sobre sua personagem Gerluce em "Três Graças", na Globo; veja entrevista

A- A+

Leia também

• Priscila Senna é confirmada no line-up do festival Rock The Mountain 2026

• Oscar 2026: votações entram na reta final; saiba como funciona

Sophie Charlotte vive um momento inspirador em sua trajetória artística. Após “Renascer”, a atriz decidiu se dedicar a personagens capazes de traduzir a complexidade do Brasil. E foi nesse contexto que chegou a Gerluce, de “Três Graças”, uma mulher que enfrenta adversidades sem perder a alegria.



"Passei muito tempo tendo sorte com as oportunidades que surgiram e depois de ‘Renascer’ verbalizei que queria contar histórias como a da Gerluce. Fiquei fascinada e preocupada em como dar conta de uma pessoa que enfrenta coisas nada fáceis, mas mantém sua alegria. Quando a gente pensa no Brasil, a gente pensa nesse contraste e como consegue equilibrar coisas tão opostas”, ressalta.



Na trama das nove, Gerluce é uma mulher determinada e batalhadora, com forte senso de justiça. Mãe solo desde a adolescência, sustenta a filha, adolescente, e a mãe doente, assumindo as responsabilidades da casa e do bem-estar da família.



Ao descobrir um esquema criminoso de falsificação de remédios que prejudica sua comunidade e afeta sua família, decide fazer justiça, travando uma luta do bem contra o mal. “É uma trama bem complexa, né? Fala sobre até onde vamos por quem a gente ama”, afirma.



Em “Três Graças”, você retorna ao horário nobre após ter participado de “Renascer”. Como tem sido encarar essa rotina de trabalho?

Estou vivendo um período muito agitado, mas muito feliz. O trabalho já era intenso antes, agora ficou ainda mais. São três frentes acontecendo simultaneamente, muitas gravações, dias longos, mas existe uma satisfação enorme. A recepção de “Três Graças” tem sido especial, diferente de tudo que eu já vivi. Há um engajamento do público que vem de um lugar muito afetivo, e isso faz com que todo o esforço realmente valha a pena.



Como você tem sentido a repercussão da personagem?

A resposta do público é sempre inesperada. A gente entrega tudo o que pode, mas nunca sabe exatamente por onde vai tocar o coração das pessoas. O que me chamou atenção foi que a conexão começou pelas coisas mais simples: o corre do dia a dia, o jeito dela acordar atrasada, chegar no trabalho, voltar para casa. São pequenos gestos cotidianos que foram criando identificação e afeto.



A força de uma família encabeçada por mulheres ocupa um lugar central na narrativa de “Três Graças”. Como isso se reflete na construção da Gerluce?

A família é o eixo emocional da personagem. Aquela casa das três mulheres - mãe, filha e avó - é um berço de afeto muito forte. Mesmo nas situações mais difíceis, elas se unem.



Esse vínculo é essencial para a Gerluce e, acredito, profundamente reconhecível para o público. A família está no centro da história e também do debate que a novela propõe.



A Gerluce toma decisões moralmente complexas ao longo da trama. Como você lida, como atriz, com esses erros e contradições?

Acho fundamental que personagens errem. Mocinhas que só acertam não ensinam nada, porque a vida não é assim. A Gerluce é impulsiva, aprendeu a se virar sozinha e, em determinado momento, decide agir.



Meu compromisso não é defender todos os atos dela, mas viver o que é real para ela naquele momento, com as informações e emoções que ela tem. O mais interessante é acompanhar as consequências dessas escolhas.



A novela aborda desigualdade social e injustiça em seu enredo. De que forma isso toca em suas sensibilidades?

Mexe muito comigo. “Três Graças” fala de questões sociais profundas através de pequenos gestos e situações cotidianas. Às vezes está num detalhe simples de cena, numa escolha que um personagem pode fazer e outro não. Isso diz muito sobre a nossa sociedade e sobre desigualdade, sem precisar explicar ou apontar o dedo. É uma abordagem muito inteligente. Essa novela traz muitos pontos de pensamento e isso tem sido enriquecedor para mim.

Veja também