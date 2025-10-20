A- A+

BIAFRA Biafra se apresenta no Projeto Seis e Meia, com show dedicado a hits de novelas; saiba mais Cantor tem sucessos em "Marron Glacê", "Jogo da Vida", "A Gata Comeu" e "Barriga de Aluguel"

Velho conhecido das plateias recifenses, o cantor Biafra tem novo show marcado na capital pernambucana.

No próximo dia 7 de novembro, Biafra se apresenta no Teatro do Parque pelo Projeto Seis e Meia, a partir das 18h30.

O show “Novelas” traz os temas que embalaram histórias marcantes da teledramaturgia brasileira.



Espere, portanto, ouvir canções que marcaram os folhetins como “Marron Glacê”, “Jogo da Vida”, “A Gata Comeu” e “Barriga de Aluguel”.

A apresentação integra a programação comemorativa dos 30 anos do Projeto Seis e Meia.

Carreira

Biafra tem mais de 40 anos de carreira, 16 álbuns lançados e três milhões de discos vendidos.



Em “Novelas”, Biafra convida o público a reviver essas memórias em um repertório repleto de hits como “Sonho de Ícaro”, “Leão Ferido” e “Seu Nome”, além de regravações de canções como “Aguenta Coração”, “Menina Veneno” e “Lua e Flor”.

SERVIÇO

Biafra canta “Novelas” no Projeto Seis e Meia

Abertura: Marcos Santana com “Toca Raul”

Quando: 7 de novembro, às 18h30

Onde: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife - PE

Ingressos: R$ 70 (meia-entrada), R$ 100 + 1 kg de alimento não perecível (ingresso social), R$ 140 (inteira) - Vendas no Sympla e presencial na Loja Vagamundo (Shopping Boa Vista)

Os lugares não são marcados, sendo ocupados por ordem de chegada

Instagram: @teatrodoparqueoficial

*Com informações da assessoria de imprensa

