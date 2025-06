Rasgo em tela de 300 anos, cadeira de cristal quebrada: os acidentes desastrosos em museus

A- A+

Mais um acidente desastroso aconteceu em um museu — e novamente por causa de fotos para as redes sociais. O caso foi no último sábado (21), em Florença, na Itália, quando um visitante foi acusado de rasgar o retrato do príncipe Ferdinando de Medici, produzido por Anton Domenico Gabbiani em 1712. Em vídeo divulgado pela Galeria Uffizi, o homem aparece andando de costas em direção à obra e acaba se desequilibrando.

“O problema dos visitantes que vêm aos museus para fazer memes ou tirar selfies para as redes sociais está se tornando generalizado: vamos impor limites muito precisos, impedindo comportamentos incompatíveis com o sentido das nossas instituições e com o respeito ao patrimônio cultural”, disse Simone Verde, diretor do museu, ao comentar sobre o acidente.

Esta, na verdade, não é a primeira vez que algo parecido acontece. Outro caso aconteceu na semana passada em Verona, também na Itália, quando um visitante quebrou uma cadeira feita de cristais Swarovski ao se sentar no Museu Palazzo Maffei.





Em um vídeo de câmeras de segurança, divulgado pela instituição a fim encontrar tal turista, que mostra uma pessoa sentada na obra de arte enquanto uma mulher tira fotos. Ao se sentar, a cadeira desaba.

Outro que repercutiu não foi em um museu — mas em um centro comunitário da cidade de Overland Park, no estado americano do Kansas. Em 2018, uma criança acabou por danificar uma escultura no parque, ocasionando um prejuízo de US$ 132 mil (cerca de R$ 490 mil na época). Na época, a mãe do garoto afirmou que não havia sido negligente.

Visitante quebrou três vasos chineses da dinastia Qing por acidente em museu na Inglaterra — Foto: Reprodução



Anos antes, em 2006, as vítimas da vez foram três vasos chineses confeccionados durante a dinastia Qing, por volta dos anos 1600 e 1700, que estavam expostas no Fitzwilliam Museum, em Cambridge, na Inglaterra.

No caso, o visitante acabou tropeçando no próprio cadarço, caindo das escadas e atingindo em cheio as peças. O valor do prejuízo, segundo o jornal britânico The Guardian, foi de 100 mil libras.

