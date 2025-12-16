Ratinho rebate críticas de Zezé Di Camargo e defende emissora: ''O SBT não tem lado, nunca teve"

A- A+

O apresentador Ratinho aproveitou o seu programa desta segunda-feira, 15, para rebater as críticas do cantor Zezé Di Camargo sobre a estreia do SBT News. "O SBT não tem lado, nunca teve".

Sem citar nomes, o apresentador disse que "as forças das redes sociais impulsionaram a falsa ideia de que o SBT é uma televisão voltada para os lados políticos, sendo esquerda ou de direita" e que esse é o maior exemplo de que o Brasil precisa "urgentemente ser repensado, e as opiniões políticas respeitadas".

"O SBT não tem lado, e nunca teve. O SBT é isento. Transformar o lançamento de um canal de notícias, em fanatismo, é ignorância. #ProgramaDoRatinho #SBT pic.twitter.com/7I8bsU4Wlb — Brenno (@brenno__moura) December 16, 2025

"Transformar o momento do lançamento de um canal de notícias, o SBT News, em fanatismo político, é uma atitude que beira a ignorância", declarou.

Em sua fala, ele aproveitou ainda para afirmar que a emissora respeita os poderes constituintes, "até mesmo por educação, por pluralidade" e que convidou autoridades de todos os poderes, de todas as linhas de pensamento, seja de direito, esquerda ou centro. "O SBT seguirá sempre os princípios determinados pelo Silvio Santos, o criador dessa emissora."

Entenda o caso

Na madrugada da última segunda, Zezé Di Camargo publicou um vídeo no Instagram em que pedia o cancelamento do especial pelo SBT por discordar da presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na inauguração do SBT News, na última sexta-feira, 12

O especial de Natal com Zezé já está gravado e contou com participações de outros artistas. Ainda assim, o sertanejo afirmou preferir que a emissora reconsidere a exibição. "Se vocês puderem fazer um favor pra mim: tirem meu especial do ar. Não quero participar disso", disse.

Em resposta ao vídeo, o SBT divulgou uma carta aberta assinada pela presidente da emissora, Daniela Abravanel Beyruti. Sem citar o nome do cantor, a emissora afirmou que o lançamento do SBT News está alinhado a um projeto de jornalismo confiável, plural e apartidário.

Porém, devido à polêmica, a emissora anunciou nessa segunda-feira, 15, que "após avaliações internas", "decidiu por não exibir o Especial Natal é Amor, que estava programado para a próxima quarta-feira, às 23h. A emissora divulgará em breve a atração que ocupará o horário", afirma a nota enviada ao Estadão.

