EXPOSIÇÃO Raul Córdula celebra 80 anos com exposição retrospectiva na Amparo 60 Córdula celebra oito décadas de vida, com mais de seis delas dedicadas à arte

As oito décadas de vida do artista Raul Córdula serão celebradas em uma exposição retrospectiva "Espaço-Tempo", na Galeria Amparo 60, a partir do próximo dia 25. A mostra também abre a série que vai comemorar os 25 anos do espaço, localizado em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

A exposição vai trazer uma retrospectiva do trabalho de Córdula, que além das oito décadas de vida, também celebra pouco mais de seis de trajetória artística.





As várias fases do pintos, desde a década de 1960 até trabalhos mais recentes, integram a exposição Espaço-Tempo, que terá seleção feita pelo próprio artista.



"São pinturas, gravuras, aquarelas sobre papel, guaches sobre papel. Meu trabalho começou na geração dos anos de 1960, passou pelo abstracionismo e depois ela tornou-se mais geométrica, o que sigo fazendo até os dias atuais", contou Córdula.

Serão mais de vinte obras que percorrem a sua trajetória na pintura, nesse espaço e nesse tempo. Algumas delas com interferência das figuras, depois a geometria, culminando com a geomteria triangular característica do seu trabalho.

Traços peculiares à obra de Raul Córdula

A seleção traz "Cuidado com Este Chão" (1965), "Sem Título" (1991) e "Composição" (2023), entre outras obras.

Serviço

Espaço-Tempo//80 anos de Raul Córdula



Quando: a partir de 25 de abril

Onde: Galeria Amparo 60



Visitação de 26 de abril a 26 de maio

Segunda a sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados, das 10h às 15h



Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, Boa Viagem ( 3º andar da Dona Santa)





