Saúde Raul Gil: apresentador tem melhora no quadro, mas segue internado Boletim médico divulgado neste sábado informa que seu estado geral é estável e segue recebendo medicação endovenosa

O apresentador Raul Gil, internado desde o último dia 3 no hospital Moriah, em São Paulo, apresenta melhora no quadro, de acordo com o boletim médico divulgado neste sábado.

Raul Gil foi diagnosticado com abdômen agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação.

"O paciente apresentou melhora do quadro abdominal com diminuição dos sinais inflamatórios e infecciosos", diz a equipe médica comandada por Sérgio Felizola, clínico e internista. "Seu estado geral é estável e segue recebendo medicação endovenosa."

O boletim não traz previsão de alta para o apresentador. Na quinta-feira, seu filho, Raul Gil Júnior, disse esperar que ele saísse em breve.

— Esta é a primeira vez que ele tem diverticulite, mas felizmente está reagindo muito bem ao tratamento. A expectativa é de que receba alta ainda nesta semana — afirmou ao Globo anteontem.

O que é a diverticulite?

A condição é causada por um defeito na camada média musculosa e espessa do intestino. Pequenas saliências gastrointestinais, chamadas de divertículos (podendo estar carregadas com fezes), ficam inflamadas.

Elas podem desenvolver pus ou serem rompidas, causando sangramento interno.

Quando diversos divertículos se formam, a doença é chamada de diverticulose, mas, quando as complicações inflamatórias aparecem, passa a ser diverticulite.

Ela pode ser tratada com antibióticos e, ocasionalmente, cirurgia.

Os sintomas variam de acordo com a gravidade do quadro, mas, no geral, são eles:

Dor forte na região do umbigo, que tende a se deslocar para o abdômen;

Prisão de ventre;

Diarreia;

Presença de sangue nas fezes;

Dificuldade para urinar;

Febre;

Náuseas e vômitos.

Quando a diverticulite é mais comum?

A diverticulite é mais comum na faixa etária a partir dos 40 anos de idade. Acima dos 50 anos, o distúrbio ocorre com mais frequência em mulheres, enquanto em pessoas com menos de 50 anos de idade, ocorre mais em homens.

Ela pode ser grave para idosos, sobretudo aqueles que tomam corticosteroides ou outros medicamentos que inibem o sistema imunológico e que, consequentemente, aumentam o risco de infecção. Outro grupo de risco são pessoas que têm HIV e aquelas que estão recebendo quimioterapia.

A doença diverticular do cólon (intestino grosso) ocorre com o envelhecimento, principalmente em pessoas com intestino preso de longa data. Uma dieta rica em alimentos refinados, ultraprocessados e pobre em fibras é o principal fator causador da diverticulite, associado ao envelhecimento.

A obesidade e o alto consumo de carne vermelha também favorecem a doença. A constipação intestinal crônica e a dieta pobre em fibras aumentam não apenas a formação dos divertículos, como a chance de eles inflamarem.

Por isso é sempre importante cuidar da saúde do intestino e manter um hábito evacuatório regular.

O diagnóstico da diverticulite é feito por meio do exame clínico do paciente, com o achado de dor na região inferior esquerda do abdômen e sinais de inflamação abdominal, que podem ser percebidos durante o exame físico.

Exames de laboratório e de imagem, como tomografia, também devem ser realizados.

Como é o tratamento da diverticulite?

O tratamento inicial é feito com antibióticos. Casos mais leves podem, inclusive, ser tratados em regime ambulatorial, com o paciente tomando as medicações em casa, sob acompanhamento de seu médico.

Alguns casos exigem antibióticos venosos, internação e, às vezes, cirurgia para drenagem do abscesso ou retirada da parte inflamada do intestino.

Em casos mais graves, que complicam com abscesso ou perfuração, precisam de cirurgia para retirar a parte do intestino que inflamou ou perfurou.

Pacientes com diverticulose difusa (divertículos espalhados por todo o intestino grosso) ou com quadros recorrentes de diverticulite também são candidatos a operar.

