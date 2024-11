A- A+

TV Raul Gil explica por que disse que fez ''último programa'' no SBT e descarta aposentadoria Neste domingo, 3, após a repercussão da declaração, ele publicou uma homenagem aos funcionários do Programa Raul Gil

Raul Gil usou seu perfil no Instagram para desmentir que vai se aposentar ou sair do SBT em 2024. Segundo ele, a confusão teria surgido após ter dito que teria gravado um "último programa" na emissora, mas ressaltou que seria o último apenas deste ano.

"Vocês estão preocupados achando que o Raul Gil vai embora, o último programa... Eu falei ‘último programa’, mas era o ‘último programa do ano’! Já gravei e estou gravando programa de ano-novo, já gravei de Natal. Depois vou pegar umas férias", disse.

Em seguida, Raul Gil continuou: "E 2025? É outro ano. O dia que eu tiver que sair do SBT, vou falar para todo mundo, tá bom? Não precisa ficar preocupado que eu vou sair, não. Vou fazer o último programa do ano! Me aguarde, 2025!".

Neste domingo, 3, após a repercussão da declaração, ele publicou uma homenagem aos funcionários do Programa Raul Gil: "Cada rosto representa o carinho e a dedicação de quem está nos bastidores e que me dá forças para continuar trazendo alegria dentro e fora do palco".

Raul Gil anunciou aposentadoria, mas desistiu

O apresentador mudou de ideia após ter anunciado sua aposentadoria no máximo até dezembro de 2024 durante uma participação no Domingão com Huck em março.

"Quero avisar vocês, o público, o telespectador, que esse ano eu me aposento. Não faço mais televisão. Vou ficar até o fim desse ano, 2024. Aí, parei com a televisão", disse Raul Gil na ocasião Em entrevista ao The Noite, em outubro, ele já havia revelado que mudou de ideia.



Contato Marcar Noticia Imprimir Salvar Fechar

Veja também

ATIVIDADE FÍSICA Aos 73 anos, Amado Batista diz que pedala até '100 km por dia' de bicicleta