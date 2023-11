Raul Mourão faz sua primeira exposição no Recife ; saiba mais

A- A+

A Número Galeria prepara-se para fechar sua programação de 2023 trazendo ao Recife, pela primeira vez, uma mostra do carioca Raul Mourão. O artista participa da noite de abertura da exposição “O Menor Carnaval do Mundo – Parte II” nesta quinta-feira (30) a partir das 18h.

O conjunto é composto por 10 obras recente, múltiplos com edição limitada, que integraram as três últimas mostras do artista, da pandemia até hoje: Menor Carnaval do Mundo, Evite Acidentes e Abre o Jogo, apresentadas entre 2021 e 2023. A montagem fica em exibição até o dia 30 de dezembro.

“Fazer essa trilogia não estava nos meus planos até o ano passado, quando vi que as minhas três últimas exposições se interligavam, principalmente no que se refere ao meu movimento de expor o caos do atelier, com toda a sua multiplicidade de suportes, técnicas, experimentos”, explica Mourão.

Conhecido pela produção multimídia, que se desdobra em esculturas, pinturas, desenhos, vídeos, fotografias, instalações e performances, Mourão lançaum visual único, alimentando-se de trivialidades e signos da vida cotidiana, mas também de questões mais amplas, como o contexto sociopolítico nacional.

No evento de vernissage, Mourão participa de uma sessão de autógrafos do seu livro "Volume 3", que, como diz o título, é a terceira edição do que ele chama de "livroresvista", organizado em capítulos que apresentam os principais registros da trajetória do artista entre 2018 e 2022. Além das imagens, a coletânea inclui textos críticos que propõem analogias entre sua produção e questões estéticas, sociais e políticas.

Serviço:

O Menor Carnaval do Mundo PARTE II, de Raul Mourão

Quando: de 30 de novembro a 30 de dezembro, com cisitação de segunda a sexta, 10h às 19h

Onde: Número Galeria - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, número 187 – II Andar

