música e literatura Raul Seixas ganha nova biografia, escrita por Rogério Medeiros, com lançamento neste sábado (5) "Eu sou, eu fui, eu vou - Uma biografia de Raul Seixas" se aprofunda nas camadas mais humanas do "Maluco Beleza", ancorada em um denso material de pesquisa e em mais de 50 depoimentos

Se vivo fosse, Raul Santos Seixas (1945-1989) completaria 80 anos no próximo dia 28 de junho. Quase 36 nos após sua morte, o “Maluco Beleza” segue cativando fãs e despertando curiosidade e interesse pela sua história.

A aura enigmática – e até folclórica – de Raul Seixas foi alimentada por diversos mitos, controvérsias, histórias mal contadas e até “fake news” – de própria boca ou não – que sempre rondaram sua trajetória.

Se somando a outras obras dedicadas a contar a vida e obra de Raul, chega o mais novo livro sobre o baiano: “Eu sou, eu fui, eu vou - Uma biografia de Raul Seixas”, de autoria do jornalista recifense Rogério Medeiros, que empreendeu um intenso trabalho de pesquisa e de entrevistas para se aprofundar e explorar novas camadas da existência do cantor e compositor.

Neste sábado (5), das 10h às 15h, acontece a festa de lançamento da biografia, na loja R Vinil e CDs, no Mercado da Encruzilhada. Na ocasião, Rogério estará autografando o livro e haverá o show do Nordeste 70, dos músicos Publius e Juvenil Silva, tocando músicas de Raul Seixas.

O livro

“Eu sou, eu fui, eu vou” é o segundo livro de Rogério Medeiros (autor de “Valsa dos Cogumelos - A Psicodelia Recifense 1968/1981”), tem 372 páginas e foi editado de forma independente pelo autor, que viabilizou a publicação por meio de uma campanha de financiamento coletivo. É possível adquiri-lo no site www.valsadoscogumelos.com.br.

A obra mergulha na vida e na obra de Raul Seixas, com uma narrativa costurada através de artigos de jornais e revistas da época, trechos de entrevistas com mais de 50 pessoas que conviveram com Raul – parceiros, amigos, músicos e ex-companheiras – e de depoimentos do próprio roqueiro ao longo de sua vida.

“Sempre vai ter alguma coisa [a contar sobre Raul Seixas]. Porque a vida de Raul era muito cheia de mentira e de verdade”, comenta Rogério. “Eu acho que eu consegui conversar com gente que nunca nunca tinha dado depoimento para livro (...) “acho que a minha biografia está aí para somar e não para repetir o que já foi dito”, considera o autor.

"Eu sou, eu fui, eu vou - Uma biografia de Raul Seixas", de Rogério Medeiros (edição do autor) | Imagem: Reprodução

E, de fato, o livro aborda desde a infância de Raul, seu fascínio por rock’n’roll e Elvis Presley, sua ascensão no cenário cultural brasileiro, seu envolvimento com o Ocultismo, as relações conjugais, as inúmeras aventuras de Raul em turnês, shows, além de desengavetar canções/letras perdidas, nunca gravadas, censuradas, etc.

Raul, a lenda

Raul Seixas era conhecido por criar muitas histórias a respeito de si mesmo, com muitas pitadas de criatividade e invencionice. Muitas delas seguem no imaginário do público, como lendas cuja verdade nunca será totalmente elucidada.

“Eu não quero dar uma martelada final, ‘foi isso que aconteceu!’, mas, sim, falar sobre a história, contar o que foi encontrado sobre aquela história”. “Eu procuro jogar quem ouviu, quem falou, quem tava lá, quem não tava, e fica pro leitor decidir o que ele considera”, diz.

“A gente vê tanto a questão do messianismo de Raul, das loucuras e do misticismo e tal, que o homem mesmo a gente talvez não conheça tanto, não ouve falar tanto. Eu acho que hoje consigo enxergar o Raul mais humano do que talvez eu via antes de começar o livro, e também mais complexo, assim, como todo humano”, conclui Rogério.

SERVIÇO

Lançamento de “Eu sou, eu fui, eu vou - Uma biografia de Raul Seixas”, de Rogério Medeiros

Com show do Nordeste 70 (Publius e Juvenil Silva)

Quando: Hoje (5), das 10h às 15h

Onde: R Vinil e CDs/Mercado da Encruzilhada - Rua Doutor José Maria, 2-200, Encruzilhada - Recife-PE

Acesso gratuito

Instagram: @valsadoscogumelos

