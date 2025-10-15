A- A+

RAU SEIXAS "Raul Seixas, o Musical" celebram no Recife, os 80 anos de Raul Seixas, o eterno Maluco Beleza Premiado pela interpretação, Bruce Gomlevsky dá vida ao artista no dia 1º de novembro, no Teatro RioMar

Com apresentação única no Recife, o espetáculo “Raul Seixas, o Musical” vai homenagear o eterno Maluco Beleza no próximo dia 1º de novembro. Bruce Gomlevsky, que interpreta Seixas no palco, foi vencedor do Prêmio FITA 2024 de Melhor Ator e indicado ao Prêmio APTR 2025 pelo papel.

A peça é baseada nos manuscritos originais do cantor, concedidos pela sua família, e tem dramaturgia assinada por Leonardo da Selva.



De acordo com a produção, a peça é mais do que uma homenagem ao artista, que se notabilizou ainda pela atitude transgressora à época, mas é também sobre a força transformadora da arte.

Sequência

O espetáculo transcorre em uma noite insone, emquanto Raul revisita sua história, compõe, reflete sobre sua arte e questiona os rumos do Brasil.



O texto assume um tom emocional e intenso, típico do artista, e leva o espectador a mergulhar na mente inquieta de Raul sobre liberdade, arte e sociedade por meio de 21 canções, como os clássicos “Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás”, ”Maluco Beleza”,” Tente Outra Vez” e “Gita”.

Em um contexto social ainda marcado por polarizações, o espetáculo resgata a essência da "Sociedade Alternativa" de Raul Seixas, onde liberdade e autenticidade são valores fundamentais.



SERVIÇO

“Raul Seixas, o Musical”

Quando: 1º de novembro de 2025, às 21h

Onde: Teatro RioMar - RioMar Shopping, Pina, Recife

Ingressos: Plateia especial - R$ 200 e R$ 100 (meia); Plateia alta - R$ 180 e R$ 90 (meia) e Balcão - R$ 150 e R$ 75 (meia)

À venda no site Uhuu e na bilheteria do teatro (terça a sábado, das 14h às 20h)

Informações: teatroriomarrecife.com.br

*Com informações da assessoria de imprensa

