Bienal do Livro realiza "Rave de Leitura", neste domingo (2), no Parque da Jaqueira
Evento de leitura coletiva é realizado em parceria com a Lavanda Assessoria
A Bienal Internacional do Livro de Pernambuco realiza, em parceria com a Assessoria Lavanda, a primeira edição da “Rave de Leitura”. O evento inédito ocorre neste domingo (2), das 14h às 18h, no Econúcleo do Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife.
A ação propõe reunir apaixonados por livros em um espaço ao ar livre, durante um determinado período de tempo, para ler sem pressa, desfrutando da literatura e do contato com a natureza.
Para participar, basta escolher um livro e estender sua canga no gramado do parque. Durante a realização do evento, os leitores participarão de sorteios de kits de livro.
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Integrando o ciclo Off Bienal de Pernambuco, a “Rave de Leitura” será realizada em parceria com a Viva do Brasil, empresa que administra o Parque da Jaqueira. Editoras como Fissura, Aleph e Flyve também apoiam o projeto.
Serviço:
“Rave de Leitura”
Quando: neste domingo (8), das 14h às 18h
Onde: Econúcleo do Parque da Jaqueira - bairro da Jaqueira, Recife
Acesso gratuito
Informações: Instagram (@bienalpe)