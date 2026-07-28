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LITERATURA

Bienal do Livro realiza "Rave de Leitura", neste domingo (2), no Parque da Jaqueira

Evento de leitura coletiva é realizado em parceria com a Lavanda Assessoria

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Leitura coletiva será realizada no Parque da JaqueiraLeitura coletiva será realizada no Parque da Jaqueira - Foto: Ebrart P/Divulgação

A Bienal Internacional do Livro de Pernambuco realiza, em parceria com a Assessoria Lavanda, a primeira edição da “Rave de Leitura”. O evento inédito ocorre neste domingo (2), das 14h às 18h, no Econúcleo do Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife.

A ação propõe reunir apaixonados por livros em um espaço ao ar livre, durante um determinado período de tempo, para ler sem pressa, desfrutando da literatura e do contato com a natureza.

Para participar, basta escolher um livro e estender sua canga no gramado do parque. Durante a realização do evento, os leitores participarão de sorteios de kits de livro.
 

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Integrando o ciclo Off Bienal de Pernambuco, a “Rave de Leitura” será realizada em parceria com a Viva do Brasil, empresa que administra o Parque da Jaqueira. Editoras como Fissura, Aleph e Flyve também apoiam o projeto. 

Serviço:
“Rave de Leitura”
Quando: neste domingo (8), das 14h às 18h
Onde: Econúcleo do Parque da Jaqueira - bairro da Jaqueira, Recife
Acesso gratuito
Informações: Instagram (@bienalpe)
 

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