LUTO

Ray Douglas, cantor do brega e da seresta, morre aos 68 anos

Artista estava com a saúde fragilizada após dois AVCs

Ray Douglas, cantor do brega e da seresta, morre aos 68 anos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ray Douglas, cantor e compositor conhecido pela música brega e seresta, morreu aos 68 anos na madrugada desta sexta-feira, 16, em Imperatriz, no Maranhão. A informação foi confirmada pela família ao radialista Leverson Oliveira, da Correio 92,1 FM, do jornal Correio de Carajás.

A causa da morte não foi divulgada. Douglas estava internado na UTI desde a noite de quarta-feira, 14. Segundo o jornal, o artista estava com a saúde fragilizada após dois AVCs, além de ter problemas de saúde relacionados à diabete.

Nascido em Grajaú, no Maranhão, Ray Douglas é considerado um ícone da música regional no Pará, onde teve seu maior sucesso, principalmente no início dos anos 2000. São dele músicas como L’Amour, Eu Duvido e Vento Norte.

Nas redes sociais, Douglas tinha mais de 40 mil seguidores. No YouTube, quase 80 mil inscritos.

