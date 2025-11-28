A- A+

REALITY SHOW Rayane Figliuzzi é eliminada e está fora do top 10 de "A Fazenda 17" Empresária e influenciadora levou a pior na Roça contra Toninho Tornado e Luiz Mesquita e foi eliminada

Rayane Figliuzzi perdeu a chance de compor o top 10 de A Fazenda 17. Na noite dessa quinta-feira, 27, a empresária e influenciadora levou a pior na Roça contra Toninho Tornado e Luiz Mesquita e foi eliminada.

Antes de anunciar o resultado, Adriane Galisteu disse aos três roceiros que aquele [momento] era "o mais crítico do jogo". "Faltam três semanas pra grande final. A essa altura não tem como esconder o cansaço físico e psicológico. A leitura do jogo fica difícil. Mas vocês precisam encontrar aquele gás a mais."

A apresentadora também fez um discurso para cada um dos roceiros Para Rayane, ela declarou: "Ray, você já provou que é uma fortaleza. Você resistiu ao jogo, não baixou sua cabeça nem quando estava no limite. Perder os aliados deixa a gente no limite. Essa força chegou no Top 10?".

Galisteu, então, anunciou a volta de Mesquita para a sede. Depois, salvou Toninho, anunciando a saída da influenciadora. Rayane recebeu apenas 28,63% dos votos para ficar.

Logo após a eliminação, o agora ex-peoa participou do quadro Cabine de Descompressão, comandada por Lucas Selfie, onde pôde rever e comentar alguns momentos de sua trajetória no jogo.

Enquete do Estadão apontou saída de Rayane

O público do Estadão já havia apontado por meio da enquete desta semana que Rayane era a preferida para deixar o reality rural: 48% dos votantes acharam que era ela quem deveria sair.

Mesquita foi o segundo mais votado, com 31% na enquete. Já Toninho ficou com a preferência de 21% dos leitores.

