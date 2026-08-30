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CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Rayssa Dias e Nega do Babado unem gerações do brega em "Pega a Visão" Single aposta no bregafunk como instrumento de conscientização contra a violência de gênero e antecipa turnê das artistas por Portugal

Duas gerações do brega pernambucano se encontram para transformar dança em alerta. Rayssa Dias e Nega do Babado lançara, nesta sexta-feira (28) ,“Pega a Visão”, single que utiliza a linguagem do bregafunk para abordar o enfrentamento ao feminicídio e reforçar a importância das redes de proteção e acolhimento às mulheres em situação de violência.

A proposta parte da própria relação das artistas com o público feminino, especialmente aquele que vive nas periferias.

“Se a nossa música chega principalmente às mulheres da periferia, que ela também possa levar conscientização, acolhimento e coragem para pedir ajuda”, afirma Rayssa Dias.

Nega do Babado segue na mesma direção: “É uma música do bregafunk que serve de alerta para as mulheres que lutam contra o feminicídio. As mulheres precisam saber que elas têm rede de apoio”.

Com produção musical de Eslley no Beat e composição assinada por Rayssa, a faixa também funciona como um primeiro registro de uma parceria que ganhará novos contornos nos próximos meses.

Em outubro, as duas artistas atravessam o Atlântico para apresentar o projeto Bregueiras Latinas em Portugal, em uma circulação viabilizada pelo Funcultura.

A agenda internacional começa no dia 9 de outubro, no clube Pérola Negra, no Porto. No dia seguinte, 10, a dupla integra a programação do MIL Lisboa, plataforma voltada à música, à circulação de artistas e à criação de conexões entre profissionais e diferentes cenas independentes.

O projeto foi idealizado por Ana Garcia, do No Ar Coquetel Molotov, e Lenne Ferreira, da Aqualtune.

A proposta do Bregueiras Latinas vai além da exportação de um gênero musical. O projeto coloca o brega pernambucano em contato com referências da música latina e com manifestações ligadas às culturas periféricas, à cena LGBTQIA+ e à produção feminina contemporânea. Nesse trânsito, o gênero aparece também como território de identidade, expressão política e pertencimento.

Um encontro entre gerações

A aproximação entre Rayssa e Nega aconteceu em 2024, durante o No Ar Coquetel Molotov, no Recife. O encontro abriu caminho para uma colaboração que agora se materializa em “Pega a Visão” e, posteriormente, no palco europeu. A parceria reúne trajetórias construídas em momentos distintos da história recente do brega pernambucano.

Nega do Babado se tornou uma das referências do brega romântico em Pernambuco. Cantora e atriz, alcançou projeção nacional em 2004 com “Milk-Shake (Eu Gosto Assim...)”, música que se tornou um dos marcos de sua carreira e ganhou circulação para além dos espaços tradicionalmente associados ao gênero.

A artista também passou por eventos como Galo da Madrugada, Baile Municipal do Recife e Capital do Brega. No teatro, recebeu o prêmio de Melhor Atriz Revelação.

Rayssa Dias representa uma geração posterior, formada no ambiente do bregafunk e marcada pela afirmação de pautas ligadas às mulheres, à população negra e à comunidade LGBTQIA+. Recifense e criada em Salgadinho, Olinda, começou sua trajetória no brega em 2015.

Antes de assumir a música como atividade principal, trabalhou como educadora social em sua comunidade, experiência que também influencia sua produção artística.

Canções como “Fica na Tua”, “Doce Ilusão”, “Malvadas Q Brota” e “Nós é a Gestão” ajudaram a projetar Rayssa na cena do bregafunk. Ao longo da carreira, ela participou de festivais e iniciativas como No Ar Coquetel Molotov, Rec-Beat, Latinidades, Favela Sounds e Porto Musical.

Agora, as duas levam para Portugal não apenas um repertório, mas diferentes momentos de uma mesma tradição musical. Com “Pega a Visão” como ponto de partida, Bregueiras Latinas apresenta o brega pernambucano sob uma perspectiva contemporânea, articulando festa, identidade, representatividade e discurso social.

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