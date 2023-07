Rayssa Dias une brega funk à diversidade de gênero no videoclipe "Pegando Fogo"; assista

A- A+

A cantora Rayssa Dias lançou o videoclipe "Pegando Fogo", com a proposta de promover a representatividade LGBTQI+. Artista do movimento do brega funk pernambucano, Rayssa aposta na produção audiovisual para alçar vôos mais altos no cenário musical brasileiro.



Em parceria com o produtor audiovisual Ronny Colors, a diretora de fotografia Jezz Maia e o produtor musical ED Wav, o clipe "é um hino vibrante de liberdade, amor e autenticidade, celebrando a diversidade e quebrando barreiras dentro do gênero brega funk", como define o texto de divulgação.

Videoclipe

Dirigido por Jezz Maia, o clipe é uma explosão de cores, ritmo e sensualidade. Nele, Rayssa Dias brilha ao lado de sua companheira, Tayane, que também atua como sua stylist. Juntas, elas demonstram a beleza e a força do amor em todas as suas formas, proporcionando uma experiência visual poderosa.

"O lançamento de "Pegando Fogo" não apenas marca uma nova fase na carreira de Rayssa Dias, mas também representa um marco significativo na música brasileira. Por meio de sua música e da estética visual poderosa, Rayssa e sua equipe buscam inspirar e capacitar pessoas de todas as identidades e orientações, promovendo a inclusão e celebrando a diversidade em um gênero que historicamente tem sido heteronormativo, como é o caso do Brega Funk", afirma o release de divulgação da cantora.

A produção audiovisual já está disponível na página oficial de Youtube da artista.



Assisrta ao clipe "Pegando Fogo":

Sobre a artista

Nascida em Olinda, uma cidade histórica do Brasil, Rayssa Dias é uma das vozes mais proeminentes do gênero brega funk. Com uma série de hits de sucesso, ela também explora sua versatilidade, incluindo o estilo musical do piseiro.



Rayssa alcançou reconhecimento internacional ao participar do episódio de Brega Funk da aclamada série documental internacional "The Beat Diaspora", que se tornou o episódio mais assistido da série, com mais de 3 milhões e meio de acessos no canal da KondZilla.

Sucesso no streaming

