FAMOSOS Rayssa Leal está namorando? Fãs apontam suposto romance com influenciadora Especulações ganharam força após indícios deixados em publicações da skatista e de Duda Wilken nas redes sociais

A skatista Rayssa Leal, que completou 18 anos recentemente, costuma ser discreta sobre sua vida amorosa. No entanto, internautas têm apontado nos últimos dias supostos indícios de que ela pode estar namorando a influenciadora Duda Wilken.

As duas já foram vistas juntas em diferentes ocasiões, mas nunca confirmaram um relacionamento. As especulações ganharam força após os seguidores identificarem coincidências em publicações nas redes sociais de Rayssa e Duda nas últimas 48 horas.



Com pouco tempo de diferença, ambas publicaram fotos de um mesmo buquê de flores em situações diferentes. Duda apareceu posando com o arranjo em frente a um espelho, enquanto Rayssa compartilhou a foto do buquê na mesa de um restaurante.

Outro detalhe alimenta a teoria dos seguidores. Ambas republicaram, eu suas respectivas contas no TikTok, um vídeo criado por fãs que incentiva o suposto romance entre elas.

