RBD no Rio: público relata arrastão e confusão após segundo dia de show na cidade

Foi mais uma noite de emoção e para matar a saudade do grupo mexicano Rebeldes, em turnê após um hiato de 15 anos. A volta para casa foi mais uma vez tumultuada, apesar da reformulação prometida para o esquema de segurança da Polícia Militar para a noite desta sexta-feira no entorno do Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio. Fãs relataram novos episódios de arrastão e confusão, além de furtos e de roubos na saída do espetáculo.

De acordo com o "RJTV", da TV Globo, um homem com simulacro de arma e com um facão abordou fãs que voltavam para casa de trem, na estação do Méier, uma composição que seguia sentido Central do Brasil. No assalto, o homem conseguiu levar celulares. Houve correria, algumas pessoas se machucaram ao cair e perderam objetos. Segundo a reportagem, não havia PMs ou funcionários na estação ou no trem.

Nas redes sociais, fãs falaram sobre confusão e tumulto por conta da falta de segurança nos trens. Um deles disse: "Mano, teve arrastão dentro do trem e eu desci bem na estação em que os caras fizeram.. Eu literalmente saí do trem e os caras atacaram, to em choque!".

Em nota, a Supervia disse que a Polícia Militar é quem responde pelo esquema de segurança e não comentou sobre os casos.

Ao RJTV, fãs contaram que, no entorno do estádio do Engenhão notaram aumento do policiamento, comparado à primeira noite de show, na última quinta-feira. À reportagem, a PM afirmou que não houve acionamento para ocorrências.

