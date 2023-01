A- A+

TOUR RBD vai realizar ação no Brasil e deve divulgar as datas dos shows no país O grupo revelou dois locais no site oficial

Os fãs de RBD estão mais do que ansiosos para saber onde a banda irá se apresentar com a sua turnê mundial, anunciada no final de 2022. Mas essa espera está perto de acabar, já que o site oficial do grupo fez uma atualização e revelou dois locais dos shows no Brasil: um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. As datas devem ser anunciadas no próximo dia 19 de janeiro.

O anúncio deverá ser feito à 22h na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e na Estaçã da Sé do metrô de São Paulo. O site não revela se de fato é o anúncio das datas no país, mas essa é a maior teoria e expectativa entre os fã clubes do RBD. Resta aguardar!

