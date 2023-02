A- A+

super bowl Reação de A$AP Rocky após revelação de gravidez de Rihanna viraliza: "Ele está no céu" Cantora contou publicamente, durante apresentação no Super Bowl, que espera um novo filho com o marido

A reação de A$AP Rocky diante do show de Rihanna no Super Bowl, no último domingo (12), viralizou no Tik Tok — e por um bom motivo. No momento em que a cantora revelou publicamente, no palco, que ela e o marido esperam seu segundo filho, o rapper demonstrou felicidade e compartilhou a alegria com as pessoas ao seu lado.

O casal teve o primeiro filho juntos em maio de 2022 e, desde então, não revelou o nome do primogênito, hoje com 9 meses. Em dezembro, Rihanna mostrou o bebê pela primeira vez ao público, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. O fato, porém, não aconteceu por livre e espontânea vontade da artista.

De acordo com jornalista Jason Lee, próximo à cantora, a artista só publicou um vídeo no Tik Tok com o filho porque já não aguentava a pressão de paparazzi em fotografá-los nas ruas sem sua autorização.

Já que as novas fotos do bebê de A$AP e Rihanna foram divulgadas, deixem-me contar como isso aconteceu. Ontem, ela me ligou no FaceTime para dizer que os paparazzi tiraram fotos não autorizadas de seu bebê e planejavam liberá-las. Então, ela disse que se alguém iria divulgar, ela queria que eu o fizesse... Ela queria que um jornalista preto fizesse isso, já que ela não teria escolha, explicou.

Desde que mostraram publicamente o filho pela primeira vez, os cantores têm saído com o filho, nos EUA, um pouco mais despreocupados. Tanto que foram clicados numa praia em Malibu, na Califórnia, em dezembro de 2022.

