performance Reação de Scorsese a Ryan Gosling no Oscar viraliza, e cineasta ganha declaração de Eva Mendes Filha do cineasta gravou entusiasmo do pai durante apresentação de "I'm Just Ken"

Ryan Gosling, indicado por seu personagem Ken, em "Barbie", roubou o show do Oscar 2024, no domingo (12), ao performar a música pop-rock "I'm Just Ken", indicada para Melhor Canção Original. Vestido com um terno brilhante cor-de-rosa e uma luva da mesma cor, Gosling interagiu com colegas de elenco, como Margot Robbie, e deixou em êxtase outros nomes da indústria, como o diretor Martin Scorcese.

Francesca Scorcese gravou a reação do pai durante a apresentação de Gosling. Nas imagens, que viralizaram nas redes sociais, o cineasta olha a perfomance com atenção, aplaude e abre largos sorrisos.

even martin scorsese was vibing with ryan gosling's performance pic.twitter.com/R5D4LJ9dWw — mary (@beforesnsets) March 11, 2024

Ryan had Martin Scorsese STRESSED pic.twitter.com/zoxcnHTmX9 — (@comfortgosling) March 11, 2024

"O Martin Scorsese reagindo a I’m Just Ken é o melhor vídeo que você vai ver hoje", afirmou uma internauta no X. "Nós devemos tanto a Francesca Scorsese", disse outra. "CINEMA", brincou um terceiro usuário da plataforma, em referência ao meme que envolve Scorsese.

Mulher de Ryan Gosling, a atriz Eva Mendes vibrou com a reação do cineasta e agradeceu Francesca pelo registro.

"Estou vivendo por esse momento do seu pai. Que legal", destacou Eva, em seu perfil no Instagram.

A própria Francesca entrou na brincadeira e zoou o pai, que foi flagrado dormindo durante uma apresentação do rapper Eminem, em premiação passada.

O prêmio acabou indo para Billie Eilish e seu irmão Finneas O'Connell, autores de outro sucesso da trilha sonora do filme da icônica boneca: "What Was I Made For?".

No entanto, foi Gosling quem fez com que o público levantasse para cantar no ritmo da divertida canção sobre a natureza da masculinidade.

O Dolby Theatre foi inundado por uma luz rosa quando a câmera focou em Gosling no meio da plateia, com óculos de sol, logo atrás da colega de elenco Margot Robbie, a Barbie, que não conseguia manter a compostura enquanto a música começava.

Ele foi acompanhado por Mark Ronson, que produziu várias faixas para o filme, dirigido por Greta Gerwig, e um grupo de dançarinos com chapéus de cowboy, entre eles os colegas de elenco Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa e Scott Evans.

A plateia comemorou a aparição do guitarrista do Guns N' Roses, Slash, e de Wolfgang Van Halen.

