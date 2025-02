"Reacher": Prime Video libera os três primeiros episódios da 3ª temporada nesta quinta (20); confira

A- A+

A terceira temporada de "Reacher" estreou nesta quinta-feira (20), no Prime Video, marcando o retorno de Alan Ritchson como Jack Reacher, um veterano investigador da polícia militar. O streaming liberou para o público os três primeiros episódios dessa nova etapa, que contará com lançamentos semanais.

A série de ação, que é baseada no romance "Persuader", de Lee Child, acompanha Reacher em mais uma nova aventura. Desta vez o agente vai se infiltrar em um empreendimento criminoso para resgatar um informante disfarçado da DEA.



Enquanto, corre contra o tempo, o protagonista percebe que para combater essa grande rede de segredo e violência, ele vai precisar lidar com assuntos inacabados de seu próprio passado.



Confira o trailer:



A terceira temporada ''Reacher'' vai ter oito episódios, ao todo. Os novos episódios chegam ao catálogo do Prime Video nas próximas quintas-feiras, a partir das 5h da manhã. Confira o cronograma completo:

Veja também