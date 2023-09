A- A+

Celebridades Reações de Taylor Swift e Selena Gomez diante de performance de Anitta no VMA viralizam; veja Cantora americana se manifesta após repercussão de imagens em que aparece com semblante sisudo e sério: "Nunca mais serei um meme"

Não sobrou para ninguém. Brasileiros que acompanharam a transmissão ao vivo da performance de Anitta na premiação do Video Music Awards (VMA), nos EUA, na noite da última terça-feira (12), pinçaram imagens mostrando as reações de astros da música pop internacional, na plateia do evento, diante do show da funkeira. Nomes como Taylor Swift e Selena Gomez se comportaram de maneiras diferentes no momento em que a carioca de Honório Gurgel apresentava no palco um número com as músicas "Used to be", "Funk rave" e Grip".

Empolgação e 'cara séria'

Ao longo de praticamente toda a premiação, a americana Selena Gomez ostentou uma "cara séria", como definiu parte dos internautas no Twitter. As reações apáticas da cantora e atriz de origem mexicana renderam uma série de memes nas redes sociais. Foi assim que ela reagiu, por exemplo, ao show de Anitta, como se vê em alguns dos trechos abaixo:

Enquanto a colega Sofia Carson se empolgava, no assento ao lado, com a performance da brasileira — mexendo os ombros e batendo as mãos —, Selena Gomez não esboçava muita animação, mantendo os olhos arregalados por grande parte do tempo. A rapper americana Ice Spice também foi flagrada num momento parecido, mais séria diante do número de Anitta.

Na manhã desta quarta-feira (13), Selena Gomez veio a público para se manifestar acerca do tal comportamento sisudo, algo que repercutiu negativamente nas redes sociais. E se defendeu alegando que é assim na vida. "Nunca mais serei um meme. Prefiro ficar sentada e parada do que ser atacada por ser eu mesma. Muito amor", ela escreveu, por meio dos Stories, numa publicação no Instagram.

Taylor Swift se empolga

Por outro lado, a americana Taylor Swift não poupou nas doses de bebida em seu copo e nas reações exageradamente animadas diante de todas as performances no palco do VMA. Ela celebrou com empolgação as vitórias de colegas, incluindo a própria Anitta, que levou o troféu na categoria "Melhor Clipe Latino", pela música "Funk Rave". Quando o nome da brasileira foi anunciado, Taylor foi uma das primeira pessoas a se levantar na plateia, para aplaudi-la.

"Taylor Swift é sempre a mais querida, animada e feliz nas premiações", exaltou um fã brasileiro da cantora, por meio do Twitter. Nas redes sociais, viralizaram imagens da cantora "agarrada" com o copo de bebida sempre cheio e dançando empolgadíssima.

