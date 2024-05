"Realeza" no batidão: atores de "Bridgerton" falam das experiências em visita ao Rio de Janeiro

A- A+

Na mistura do Brasil com Londres, teve baile mesclando o universo da série “ Bridgerton” com os símbolos cariocas, violinos com batida funk, mate com champanhe e a funkeira MC Carol cantando os seus proibidões vestida como uma monarca do século XIX. Mas teve principalmente a presença de Nicola Coughlan e Luke Newton, a Penelope Featherington e o Colin Bridgerton da série, que formam no streaming o casal carinhosamente chamado de “Polin”.

A dupla de atores veio ao Rio para promover a terceira temporada de “Bridgerton”, no ar desde o dia 16 de maio na Netflix. Presente desde o início da saga, o casal Polin assume pela primeira vez o protagonismo da história nestes novos episódios. Na Cidade Maravilhosa, Nicola e Luke passearam pelo calçadão de Copacabana, tomaram caipirinha no Galeto Sat’s e se apaixonaram por pão de queijo.

Anteontem à noite, foram ovacionados por fãs num baile funk com temática “Bridgerton” no Theatro Municipal. Rainha do Baile (e trajada como tal), MC Carol botou a aristocracia britânica para dançar ao som da desbocada “Meu namorado é mó otário” — música sobre uma mulher que obriga seu amado a lavar suas calcinhas. Luke ensaiou uns passos de funk, e Penelope até tentou cantar junto.

Em entrevista ao Globo, a dupla contou que entrou instantaneamente no ritmo do funk carioca, mesmo sem nunca ter ouvido o estilo antes.

— Não estava conseguindo ficar parado com o ritmo — disse o intérprete de Colin. — Vou certamente baixar algumas canções quando voltar para a Inglaterra. A mistura do clima de “Bridgerton” com o clima de Rio foi maravilhosa

Nicola reforçou:

— O Rio é o lugar mais lindo.

Fenômeno global, “Bridgerton” retrata a nobreza da Londres do chamado Período Regencial. Cada temporada gira em torno de um dos filhos da família Bridgerton. A primeira focou no début social da espirituosa Daphne; a segunda, no visconde Anthony, o líder da família. Na terceira é a vez de Colin e seu indeciso romance com Penelope, que vive uma vida dupla como Lady Whistledown (a colunista de fofocas da nobreza).

Na nova leva de episódios, Penelope desiste de correr atrás de Colin e decide buscar independência através do casamento. Colin, por sua vez, está de volta de suas viagens de verão e começa a sentir os efeitos do gelo de Penelope. Arrependido de seus erros na temporada anterior e acometido pela paixão por sua amiga de infância, é ele agora que corre atrás de seu amor.





— O que é divertido na série é que cada casal é muito diferente do outro, mas este é ainda mais único — diz Nicola, que desde a primeira temporada começou uma grande amizade com Luke longe das câmeras. — Nesta temporada os nossos personagens não estão estagnados. Eles desenvolvem mais a sua relação e, entre o primeiro e o último episódio, há muito amadurecimento. Eles aprendem muito mais sobre a vida adulta e também a aceitarem a si mesmos. É muito satisfatório para uma atriz representar isso.

Não por acaso, muitos fãs associaram a sessão de fotos da dupla no Galeto Sat’s em Copacabana à virada na trama. Sempre implacáveis, as redes sociais lembraram que o estabelecimento é o mesmo em que, no ano passado, em outra unidade da rede, Chico Moedas teria traído a cantora Luiza Sonza, motivando um término em rede nacional.

Em outra sessão de fotos em Copacabana, Nicola posou passeando com vários cachorros, amarrados numa coleira onde está escrito o nome de Luke, o “cachorrinho” de Penelope na trama. Participaram das fotos dois vira-latas, um yorkshire, um spitz alemão e um jack russel — todos pets profissionais que já participaram de outras produções. Em entrevista ao GLOBO, os donos dos pets que participaram da campanha contam que a interação entre atores e animais não passou de 20 minutos, mas a preparação para recebê-los começou no dia anterior.

Coordenadora da agência Animais em Cena, que recrutou o vira-latas Emoji, Patrícia Rober conta que a produção buscava diferentes tipos de animais para as fotos, com exceção do cachorro da raça walshi corgi pembroke. Esse é conhecido por ser o preferido da monarquia britânica, especificamente da rainha Elizabeth II, que teve muitos animais dessa raça ao longo da vida. Contudo, nesse caso, o motivo principal seria para evitar “briga de elenco”, já que o corgi Newton, cão da personagem principal da temporada anterior, Kate Sharma ou Viscondessa Bridgerton — interpretada por Simone Ashley — roubou a cena em muitos momentos da série e não veio para o Rio.

Todos os personagens de “Bridgerton” enfrentam altas expectativas sociais e sofrem para se sentirem bem consigo mesmos. O desejo universal por aceitação é um dos fatores de sucesso para os livros e para a série em lugares tão diferentes no mundo.

Fora dos padrões de beleza, a personagem Penelope sofre ainda mais com esse sentimento. Nos livros, ela se vê obrigada a emagrecer. Na série, porém, ela aceita o seu corpo, o que a transformou num símbolo entre fãs mulheres que buscavam mais representatividade nas telas. Uma delas é a funkeira MC Carol, que chegou a trocar algumas palavras com os atores no camarim, antes do baile.

— É como se fosse a história da minha vida, eu vivi no lado B da vida e hoje estou no outro lado — diz Carol. — Estou sendo vista, sendo chamada para os eventos. É como se eu estivesse ali vendo a minha infância naquela personagem. Na época do colégio eu nem saia para o recreio, eu ficava com um amigo que era deficiente físico, ele ficava dentro da sala e eu ficava com ele para não sofrer bullying no pátio. O destaque dado para essa personagem é superlegal, para abrir as cabeças das pessoas que ainda tem preconceito.

Em seu Instagram, ela deu a dica para a personagem resolver seu conflito amoroso: “Penelope, você não sabe flertar, gata. Se é comigo, eu chego no Colin e falo: ‘quer ou não, filho da p*?’.”

O fato é que o personagem de Colin ainda tem muito o que aprender sobre os seus próprios sentimentos, acredita Luke.

— Ver a transformação física e emocional do personagem foi muito intenso, é como acompanhar diferentes versões dele mesmo até descobrir quem ele é de verdade — diz o ator. — E fica ainda mais intenso vendo ele e Penelope passando por tudo isso juntos.

