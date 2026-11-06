A- A+

Televisão Reality britânico é cancelado após denúncias de estupro durante as gravações Anúncio foi feito pela emissora Channel 4, responsável pelo reality, na quinta-feira, 5

*Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência infantil, violência sexual e estupro de vulnerável. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 100 ou 190, e denuncie.

O reality britânico Married at First Sight UK foi cancelado após denúncias de três participantes envolvendo suposta violência sexual durante as gravações do programa. O anúncio foi feito pela emissora Channel 4, responsável pelo reality, na quinta-feira, 5.

Segundo o canal, o orçamento alocado para Married at First Sight será investido em "novos programas ousados e inovadores da comunidade de produção independente do Reino Unido".

A diretora executiva da atração, Priya Dogra, lamentou, no comunicado da emissora, "o sofrimento que essas mulheres claramente sentiram". Os homens envolvidos na denúncia negaram as acusações, segundo informações da BBC.

A Channel 4 disse ter encomendado uma investigação externa no programa, que teria concluído que o reality seguiu protocolos de bem-estar necessários no Reino Unido.

"As recomendações são extremamente sensatas e viáveis, mas considerar sua implementação integral suscitou questões fundamentais sobre a proposta editorial de um programa que, acredito, já cumpriu seu ciclo ao longo de dez anos", disse Priya. "Espero que nossas ações - ao encomendar rapidamente a revisão e tomar medidas claras e decisivas - demonstrem nosso compromisso com o bem-estar de todos os participantes e nosso desejo de fortalecer incansavelmente os padrões da indústria", completou a diretora.

Entenda o caso

Em maio, duas participantes afirmaram terem sido estupradas durante as gravações do programa, enquanto uma terceira disse que foi alvo de um ato sexual sem consentimento. As denúncias foram feitas pelo programa documental Panorama, da rede BBC, que investigou relatos de violência nos bastidores da atração.

Conforme o canal britânico, uma mulher afirmou que o marido a teria estuprado e a ameaçado com um ataque com ácido.

Outra denunciou à própria Channel 4 supostos estupros, também cometidos pelo marido no programa, mas teve os episódios exibidos mesmo assim. A terceira acusou o marido no reality por "má conduta sexual".

Mesmo após as denúncias, todos os episódios envolvendo as vítimas chegaram a ir ao ar e, posteriormente, a serem disponibilizados na plataforma de streaming. Inicialmente, representantes disseram que as acusações não tinham qualquer fundamento.

No reality, um formato global exportado para diversos países, solteiros aceitam se "casar" com estranhos depois de se encontrarem pela primeira vez poucos minutos antes da cerimônia, que não tem valor legal. Depois disso, eles vão para a Lua de Mel e passam a morar juntos para dividir a rotina e as obrigações, sempre acompanhados por câmeras.

No Reino Unido, o reality chegou à 10ª temporada e, vale lembrar, não se trata do Casamento às Cegas.

Veja também