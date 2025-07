A- A+

REALITY Reality 'Chef de Alto Nível' inicia fase de times com cozinhas simultâneas e eliminações Times liderados por Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda começam disputa com cozinheiros amadores, profissionais e da internet

O reality Chef de Alto Nível entra em uma nova etapa nesta terça-feira (24), com a estreia da fase de times. A partir de agora, os 15 participantes classificados nas seletivas serão divididos em três equipes lideradas pelos chefs Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda.

A formação dos grupos será definida por sorteio, que também estabelece a ordem de escolha dos competidores.

Com o início dessa etapa, as três cozinhas do cenário passarão a funcionar simultaneamente, do topo ao porão, em uma dinâmica que se estende pelos próximos quatro episódios. A cada programa, um participante será eliminado.

Após a formação dos times, os cozinheiros enfrentam a primeira prova coletiva na Torre das Cozinhas. O time vencedor garante imunidade e o direito de cozinhar na área mais privilegiada no episódio seguinte.

Os mentores dos outros dois grupos indicam um integrante de suas respectivas equipes para a prova de eliminação, que será conduzida pelo chef do time imune.

A identidade dos autores dos pratos eliminatórios permanece oculta até o momento da avaliação final. Em caso de empate, o mentor responsável pela prova dá o voto decisivo.

Alex Atala antecipa o clima da nova fase.

“A fase de times é surpreendente, é bastante imprevisível! Eu adorei! Fiquei bem feliz, nos saímos muito bem, mas foi muita emoção. O que se pode esperar é: se você viu emoção até agora, não sabe o que vem pela frente”.

Já Renata Vanzetto brinca.

“Preparem-se porque o time Vanzetto é o melhor (risos)! O mais animado, frenético, criativo e feliz”.

Jefferson Rueda também mostra confiança.

“O time Rueda terá grandes competidores representando a regionalidade do Brasil todo. Agora a chapa vai esquentar!”.

No ambiente digital do programa, o público pode acessar conteúdos extras pelo portal Receitas, incluindo perfis dos participantes, bastidores, vídeos com os mentores e spoilers.

O espaço também reúne os tutoriais dos pratos vencedores e a cobertura do spin-off Cozinha de Alto Nível, transmitido pelo GNT.

Inspirado em um formato do Studio Ramsay Global, o Chef de Alto Nível é apresentado por Ana Maria Braga e exibido às terças e quintas na TV Globo, após a novela Vale Tudo.

No GNT, o programa vai ao ar às quartas e sextas, às 21h15, com o spin-off exibido às sextas, às 22h30.



Veja também