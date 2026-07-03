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EX-BBBS Reality com funcionários de Viih Tube e Eliezer reacende polêmicas dos ex-BBBs; relembre Casal de influenciadores digitais ganhou projeção nas redes sociais a partir de hiperexposição da própria vida, o que inclui controvérsias

O reality show protagonizado por funcionários de Viih Tube e Eliezer colocou o casal de influenciadores digitais no centro de um debate público.

O que começou como uma série de vídeos para as redes sociais, com gincanas valendo dinheiro, rapidamente se transformou em alvo de críticas, após internautas considerarem que algumas "provas" submetiam empregados a situações constrangedoras — numa delas, um dos funcionários precisou buscar moedas num vaso sanitário e numa lixeira com papéis higiênicos sujos.

A repercussão levou o casal a retirar o conteúdo do ar e despertou manifestações de órgãos ligados à Justiça do Trabalho, reacendendo discussões sobre os limites entre entretenimento, relações profissionais e produção de conteúdo na internet.

A crise mais recente, no entanto, está longe de ser a primeira enfrentada pelos ex-participantes do BBB - Big Brother Brasil. Antes mesmo de formarem uma das famílias mais acompanhadas nas redes sociais — eles, afinal, ganham vida com a mera exposição de suas rotinas e futilidades —, ambos já acumulavam episódios controversos. Aliás, foram celeumas e mais celeumas, muitas delas, que ajudaram a moldar suas imagens públicas.

Cuspe em gato

No caso de Viih Tube, um dos episódios mais lembrados aconteceu em 2016, quando, ainda adolescente, publicou um vídeo em que aparecia cuspindo na boca de um gato. As imagens provocaram intensa repercussão e renderam acusações de maus-tratos ao animal.

Viih Tube cospe na boca de um gato: episódio, em 2016, foi alvo de questionamentos — Foto: Redes sociais / Reprodução

Ao longo dos anos, a influenciadora digital — que se projetou na internet aos 11 anos, após criar um canal no YouTube, que segue na ativa — voltou diversas vezes ao assunto, pediu desculpas publicamente. Ela afirma que o episódio representa um dos "momentos mais difíceis" de sua vida, dizendo ter amadurecido desde então.

Alta rejeição no BBB

Cinco anos depois, já confinada no BBB 21, Viih voltou a dividir opiniões. Embora tenha chegado entre os últimos participantes da edição, a trajetória da moça no reality show da TV Globo ficou marcada por um jogo considerado altamente estratégico (e controverso).

Parte do público passou a criticá-la por alterar posicionamentos conforme as circunstâncias da casa, evitar confrontos diretos e romper alianças quando julgava conveniente — Juliette, uma das pessoas mais próximas no início do programa, virou rival ao fim da competição. A percepção de que fazia um jogo excessivamente calculado acabou contribuindo para sua eliminação com 96,69% dos votos, um dos maiores índices da história do programa.

Sexo no BBB

Eliezer também deixou o BBB 22 cercado por momentos que repercutiram negativamente fora da casa. O designer protagonizou cenas de intimidade sob o edredom com duas participantes — Maria e Natália Deodato —, em momentos diferentes. Além disso, algumas declarações e comportamentos dividiram opiniões ao longo do confinamento, embora sua passagem pelo programa tenha sido marcada mais pelo tom irreverente e pelos relacionamentos do que por grandes conflitos.

Exposição excessiva

Depois que iniciaram o relacionamento, as polêmicas passaram a assumir um novo perfil. A vida do casal tornou-se, ela própria, matéria-prima para as redes sociais. Gravidez, maternidade, nascimento dos filhos, reformas da mansão, viagens, rotina doméstica e campanhas publicitárias passaram a ser compartilhados quase em tempo real, aproximando milhões de seguidores — e ampliando, na mesma medida, o escrutínio sobre suas escolhas.

Internação de filho

Em 2024, a longa internação do filho caçula, Ravi, mobilizou uma enorme corrente de solidariedade, mas também gerou debates. Enquanto o casal optava por preservar parte das informações sobre o estado de saúde da criança, publicava relatos pontuais sobre o período vivido pela família. A estratégia dividiu opiniões entre aqueles que defendiam o direito à privacidade e os que consideravam que a narrativa, construída aos poucos, acabava estimulando especulações e transformando uma experiência profundamente íntima em conteúdo de grande repercussão.

Filhos como peças de marketing?

A exposição dos filhos tornou-se, desde então, um dos assuntos mais frequentes envolvendo Viih e Eliezer. O nascimento de Lua, a chegada de Ravi, ensaios fotográficos, perfis nas redes sociais e campanhas publicitárias estreladas pelas crianças alimentaram discussões sobre os limites da presença de menores na chamada economia da influência — um debate que ultrapassa o casal, mas do qual eles se tornaram personagens recorrentes.

Viih Tube e Eliezer com o recém-nascido Ravi e a filha Lua - Foto: Redes sociais / Reprodução

Outros episódios seguiram a mesma lógica. O chá revelação de Ravi, produzido como um grande evento para as redes sociais e cercado por ações comerciais, gerou críticas de quem enxergou uma crescente "mercantilização" de momentos tradicionalmente familiares. O parto de Lua, amplamente documentado, e o processo de recuperação física de Viih Tube após a gestação, incluindo cirurgias plásticas compartilhadas com os seguidores, também geraram controvérsia.

Conversão religiosa

Nem mesmo mudanças pessoais escaparam da lógica das redes sociais. A conversão religiosa de Eliezer e seu batismo numa igreja evangélica foram acompanhados de perto pelos seguidores e renderam reações diversas. Enquanto muitos elogiaram a transformação relatada pelo influenciador digital, outros questionaram se a experiência espiritual também estaria sendo incorporada à lógica da produção constante de conteúdo.

Batismo de Viih Tube e Eliezer em fevereiro de 2025 — Foto: Redes sociais/Rprodução

"Não me sinto no lugar de ter que provar para as pessoas que o meu processo é verdadeiro, porque quem realmente precisa saber não me pede para provar, Ele já sabe", afirmou Eliezer, ao rebater as críticas de que considerou que a "transformação religiosa" não parecia ser tão real.

O episódio envolvendo os funcionários, portanto, representa menos uma ruptura do que um novo capítulo de uma trajetória marcada pela exposição permanente da vida privada. Ao longo dos últimos anos, as controvérsias deixaram de estar concentradas apenas no comportamento individual de Viih Tube ou de Eliezer para passar a envolver como o casal transforma experiências cotidianas em narrativas públicas — que atraem mais e mais seguidores justamente a partir de polêmicas.

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