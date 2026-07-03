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POLÊMICA Reality de funcionários: perfil de Viih Tube no Instagram sai do ar após polêmicas Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu procedimento para apurar possíveis violações à legislação trabalhista no reality show promovido por Viih e Eliezer com 11 funcionários

O perfil da influenciadora Viih Tube amanheceu fora do ar nesta sexta-feira. Ao tentar acessar o perfil da ex-BBB, o usuário topa com uma mensagem que diz: "Esta página não está disponível. O link em que você clicou pode não estar funcionando, ou a página pode ter sido removida".

O acesso está indisponível deste a noite de quinta, após a publicação de um pronunciamento em que a empresária rebatia críticas recebidas pelo reality show "As Patroas", criado por ela e pelo marido, o também ex-BBB Eliezer, cujo primeiro episódio foi exibido nesta semana.

Por que o reality show gerou críticas?

O programa, chamado "As Patroas (e o patrão)", possui 11 participantes — todos funcionários do casal. Com uma premiação de R$ 20 mil para o vencedor, o objetivo é acumular pontos em provas e dinâmicas, que também teriam prêmios menores, como uma motocicleta ou uma regalia escolhida pelo público, que pode variar entre uma massagem, uma hora a menos de expediente ou um dia de folga.

A iniciativa gerou polêmicas nas redes sociais. Internautas questionaram como seria a relação entre patrões e empregados diante das gravações do reality show. Questões como contratos, horas de trabalho e possíveis situações de assédio moral foram comentadas pelo público.

Outro ponto que gerou controvérsia foram as provas às quais os funcionários seriam submetidos. Logo na primeira dinâmica, os participantes foram filmados procurando e capturando moedas espalhadas pela casa dos influenciadores, incluindo dentro de uma lixeira e de um vaso sanitário, o que foi interpretado como uma situação humilhante e vexatória.

— Pelo amor de Deus da misericórdia, dentro do vaso? — disse o motorista do casal, após encontrar as moedas, em tom de brincadeira. Uma babá foi quem mais recolheu moedas.

Uma babá foi quem mais recolheu moedas no desafio e poderia ganhar uma massagem, um jantar em um restaurante ou o direito de entrar uma hora mais tarde no trabalho durante a semana, conforme uma votação popular. Segundo o jornal EXTRA, a equipe já havia gravado quatro episódios e exibido apenas o primeiro.

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